Co jakiś czas na profilu Anji Rubik na Instagramie oprócz profesjonalnych fotografii z sesji, możemy zobaczyć ujęcia z jej codzienności. Tym razem modelka wybrała się na wypoczynek i z tej okazji postanowiła podzielić się zdjęciami z wakacji w mediach społecznościowych. Ujęcia podzieliły internautów - a wszystko przez brak ubrań.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dramat" Anny Muchy na wakacjach. Aktorka stanęła przed trudnym wyborem

Anja Rubik pokazuje się bez ubrań. Internauci są podzieleni

Anja Rubik przez lata budowała markę osobistą, dzięki czemu może pochwalić się współpracami z największymi domami mody. Teraz miała chwilę wytchnienia, by udać się na urlop. Opublikowała zdjęcia z wakacyjnych wojaży. Wśród nich znalazły się ujęcia z 12-letnim psem, Charliem, a także ukochanym tatą - Andrzejem Rubikiem. Na niektórych karach modelka pokazuje się w stroju Ewy - bez ubrań. To podzieliło internautów, którzy albo zachwycali się odwagą i ciałem Rubik, albo krytykowali jej postawę. "Zjawiskowa jak zawsze", "Niesamowite fotki i piękne ciało", "Przepiękna" - komplementowali w komentarzach obserwatorzy. Byli jednak ci, którym to eksponowanie ciała się nie podobało. "Nie rozumiem tego fenomenu?", "Coś tu nie tak..." - pisali inni. Co sądzicie?

Anja Rubik https://www.instagram.com/anja_rubik/

Anja Rubik podczas jednego z wyjść odsłoniła tylko plecy. Ten wybór przypadł do gustu ekspertowi

Na większości wyjść modelka jest nieco bardziej zakryta. Pozuje do zdjęć na czerwonym dywanie w sukniach, spódnicach czy eleganckich kompletach od najpopularniejszych projektantów. Podczas festiwalu w Cannes postanowiła założyć suknię z dekoltem, ale na plecach. Całość ozdobiła pokaźna, srebrna biżuteria. - Anja Rubik po raz kolejny postawiła na czerń, lecz absolutnie nie było tu miejsca na nudę. Modelka wybrała długą kreację z odważnie odsłoniętymi plecami i ekstrawaganckim rozcięciem. O ile przód wydawał się dość zachowawczy, to tył z pewnością miał pazur. Kropką nad i okazały się: naszyjnik i sandałki na wysokim obcasie. Cały look uzupełniły nonszalanckie fale i naturalny makijaż. Anja Rubik prezentowała się fenomenalnie - tak o jej looku mówił w rozmowie z Plotkiem stylista Michał Musiał.