Kasia Tusk pokazała elegancką kuchnię. Tego kadru jeszcze nie widzieliśmy

Kasia Tusk często pokazuje, jak urządziła sopockie mieszkanie, w którym wypoczywa. Do tej pory widzieliśmy już m.in. salon, pokój dziecięcy czy łazienkę. Teraz influencerka pokazała stylową kuchnię, w której przyrządziła sezonowe danie. Wygląda na to, że córka premiera jest w pełni gotowa na jesień.

Kasia Tusk w marmurowym wnętrzu

Kasia Tusk od 13 lat dzieli się z czytelniczkami bloga swoimi stylizacjami. Okazuje się jednak, że niewątpliwe wyczucie stylu ujawnia się także w tym, jak mieszka sama zainteresowana. Blogerka na swoim Instagramie podzieliła się zdjęciami kuchni. Na pierwszy plan wysuwa się szary marmur na ścianie i blatach, dzięki czemu wnętrze prezentuje się niezwykle elegancko. Widoczne jest tym samym kojarzone z influencerką zamiłowanie do minimalizmu i poczucie estetyki. Nowe trendy zostały tutaj połączone z klasyką, o czym świadczy widoczna na ujęciu kuchenka w stylu retro. Świeżości nadaje biel, która okrywa fronty szafek, natomiast ciepła barwa światła z zawieszonej nad kuchenką lampki dodała uroku, co wpasowało się w jesienny klimat. Nie da się ukryć, że Kasia Tusk zadbała o to, aby wystrój kuchni był dopracowany w każdym szczególe, dzięki czemu gospodyni czuje się tam komfortowo. Na jednym z InstaStories blogerka zamieściła nagranie, na którym przyrządza sezonowe śniadanie z udziałem smażonych śliwek.

Blogerka lansuje trendy jesieni 2024

Autorka bloga Make Life Easier na bieżąco dzieli się z czytelnikami aktualnymi trendami, o czym nie zapomniała także przy okazji nadchodzącej wielkimi krokami jesieni. Blogerka ponownie zaufała swojej intuicji i pokazała, że jej minimalistyczny styl doskonale wpisuje się w trendy na tegoroczną jesień. Tym razem Kasi Tusk postawiła na klasyczną marynarkę w kratkę, która już za chwilę ma szansę znaleźć się w niejednej szafie za sprawą uniwersalnego stylu. Jest to klasyczna, oversize'owa marynarka, która pasuje do wielu stylizacji - zarówno codziennych, jak i bardziej formalnych. Kasia pokazała także, jak łatwo można ją zestawić z różnymi elementami garderoby, w jej przypadku z bieliźnianą sukienką midi. Po klasyczny motyw przywołany przez Tusk sięgnęły ponownie domy mody takie jak Chloe, Burberry i Acne Studios, udowadniając, że szkocki wzór wciąż jest na czasie.

