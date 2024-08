Edyta Pazura zapozowała topless na Sri Lance. Odsłoniła dyskretny tatuaż wzdłuż pleców

Edyta Pazura regularnie wylatuje wraz z mężem i dziećmi na zagraniczne wypady. Celebrytka i Cezary Pazura wspólnie wychowują trójkę pociech - Amelię, Antoniego i Ritę. Aktor z poprzedniego związku doczekał się również dorosłej już córki Anastazji, którą przez lata wychowywał samodzielnie. Małżonkowie uwielbiają podróże i tropikalny klimat. Pokochali Malediwy, gdzie byli już kilka razy. Dbają jednak o to, by jako rodzice i małżeństwo z 15-letnim stażem, pielęgnować chwile spędzone tylko we dwoje. Jakiś czas temu zameldowali się na Sri Lance. Celebrytka w mediach społecznościowych chętnie dzieli się kadrami z podróży. Nie zabrakło bardziej prywatnych ujęć.

Edyta Pazura w obiektywie męża. Nago od pasa w górę

Edyta Pazura odkrywa uroki Sri Lanki. Na jej Instagramie, który obserwuje ponad 200 tys. internautów, można znaleźć sporo zachwycających kadrów z podróży. Nie brakuje i romantycznych zdjęć z mężem. Widać, ze zakochani świetnie się bawią. Na InstaStories Edyty pojawiła się obszerna relacja z dnia. Wraz z Cezarym aktywnie spędzają czas i odkrywają malownicze miejsca podczas wędrówek pieszo czy podróży pociągiem.

Jeden z opublikowanych kadrów zwraca szczególną uwagę. Nie jest tajemnicą, że Edyta pasjonuje się fotografią, ale wygląda na to, że i jej mąż potrafi zrobić artystyczny kadr. Uwiecznił celebrytkę, gdy ta wchodziła do basenu przed willa. Edyta Pazura zapozowała topless od pasa w górę. W oczy rzuca się również dyskretny tatuaż, biegnący wzdłuż pleców. Artystyczny, czarno-biały kadr żony Cezarego Pazury znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Edyta Pazura ma pasierbicę. Są w tym samym wieku

Edytę i Cezarego Pazurów dzieli 26 lat, jednak zakochani są doskonałym dowodem na to, że wiek w obliczu prawdziwej miłości nie odrywa dużej roli. Kiedy się pobierali, najstarsza córka aktora była już dorosła. Anastazja jest młodsza od swojej macochy o zaledwie kilka miesięcy. Co jakiś czas żona aktora jest dopytywana o to, jakie relacje łączą ją z pasierbicą. Zdecydowała się dobitnie odpowiedzieć. "A jakie mam mieć? Kocham ją, jest moją rodziną" - podkreśliła, czym rozwiała wszelkie spekulacje.