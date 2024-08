"Wiadomości" przez lata były głównym serwisem informacyjnym Telewizji Polskiej. Do czasu, aż w stacji pojawiło się nowe kierownictwo. Jedną z pierwszych decyzji nowej władzy było usunięcie dziennika i zastąpienie go zupełnie innym. - Zamiast propagandowej zupy, zaprezentujemy państwu czystą wodę - mówił podczas zapowiedzi Marek Czyż. Od tych słów minęło już trochę czasu, a nowo stworzony format "19.30" zyskał zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Wychodzi jednak na to, że twórcy "Wiadomości" nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W sieci pojawiło się tajemnicze nagranie. Znajdziecie je na końcu artykułu.

Zobacz wideo Marek Czyż w szczerej rozmowie o emocjach po przejęciu TVP, Danucie Holeckiej i trudnych początkach "19:30". "Momentami było to coś żenującego"

"Wiadomości" na antenie innej stacji, ale pod starym kierownictwem

Według ustaleń Wirtualnej Polski serwis informacyjny ma pojawić się na antenie wPolsce24, stacji, która należy do wydawcy "Sieci" i wPolityce. Format ma nosić dokładnie taką samą nazwę jak w Telewizji Polskiej. Co więcej, programem ma pokierować Marcin Tulicki, który niedawno dołączył do zespołu stacji jako zastępca redaktora naczelnego i szef głównego serwisu informacyjnego. Jak wiadomo, to właśnie Tulicki zarządzał poprzednim wydaniem "Wiadomości". Na razie dziennikarz nie potwierdził żadnych informacji, ale udostępnił nagranie promujące nowy program. "Tu jest Polska" - widzimy na filmie zapowiadającym "Wiadomości". "Zapraszamy! Będzie się działo" - podsumował krótko Tulicki. Serwis ma zadebiutować już 2 września 2024 roku około godziny 19:30.

Nowe "Wiadomości". Kto poprowadzi odmieniony serwis informacyjny? Jest pierwsze nazwisko

"Niebawem się państwo dowiedzą, kto poprowadzi główny dziennik. To naprawdę znane twarze" - cytuje Tulickiego Wirtualna Polska. Wszystko wskazuje na to, że w nowej ekipie ma pojawić się Małgorzata Gałka. Dziennikarka przez lata była związana z TVP jako reporterka "Wiadomości" i "Panoramy". Kobieta udostępniła to samo nagranie promujące na swoim profilu. "Potwierdzam! Będzie ogień i mocna ekipa" - skwitowała krótko. ZOBACZ TEŻ: Dawna dziennikarka TVP dołącza do Kanału Zero. Była reporterką "Wiadomości"