Marta Wierzbicka jest doskonale znana wszystkim fanom "Na Wspólnej". Aktorka zdobyła sympatię widzów, wcielając się w Olę Zimińską. Na planie serialu nie zawsze było kolorowo. Jakiś czas temu gwiazda informowała o trudnym wątku, który przytrafił się jej postaci. Wierzbicka musiała zagłębić się w problem przemocy fizycznej i domowej. Ostatnio Marta postanowiła zrobić sobie przerwę od pracy i wybrała się na zasłużony wypoczynek nad polskie morze. Jak napisała w podsumowującym wpisie, Bałtyk zawsze jest u niej na pierwszym miejscu. Zdjęcia z wakacji wywołały w sieci prawdziwą furorę. Znajdziesz je w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Wierzbicka o przemocy domowej w "Na Wspólnej". "Ogromne piętno"

Marta Wierzbicka zachwycona wakacjami, a fani zachwyceni jej sylwetką

"To był iście magiczny tydzień (w dużej mierze za sprawą zorzy) było dużo sudoku, piasku, spacerów, pysznego jedzenia i po prostu spokoju" - pisała na swoim profilu na Instagramie Wierzbicka. Do wpisu dołączyła kilka ujęć z plaży i nadmorskich miejscowości. Na jednym z nich pozuje w bikini, które przykuło szczególną uwagę fanów. "Wyglądasz jak młoda Sharon Stone", "Piękna", "Ciało wyćwiczone" - czytamy.

Marta Wierzbicka przez długi czas walczyła o uwagę mediów. "Siedziałam i płakałam"

Aktorkę rzadko można spotkać na ściankach i medialnych wydarzeniach. Choć jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to prowadzi raczej dosyć spokojne życie. W jednym z wywiadów przyznała, że przez długi czas jej to przeszkadzało. "Kiedyś było tak, że ja siedziałam w kącie w mieszkaniu i płakałam. Mówię: Boże co ja mam zrobić, żeby to zainteresowanie cały czas było, bo wiadomo, to jest moja praca i chcę, żeby to zainteresowanie było wokół mnie". Aktorka wpadła na pomysł, jak zwrócić na siebie uwagę. Szybko tego pożałowała. - I wtedy mówię… Okej pokażę swojego faceta, pokażę, jak się całujemy. A potem myślę: Boże Marta, to nie jesteś ty. Ty wcale nie chcesz wstawiać zdjęcia swojego faceta. Ty chcesz wieść takie życie, jakie chcesz. Ten stan, w którym jest ci smutno, minie - tłumaczyła w rozmowie z Żurnalistą. ZOBACZ TEŻ: Wierzbicka ocenia wakacje z Kwaśniewską. Jedna rzecz ją zaskoczyła [PLOTEK EXCLUSIVE]