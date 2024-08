Robert Lewandowski to prawdziwy szczęściarz. Nie dość, że udało mu się spełnić marzenia, zrobić światową karierę i zarobić miliony, to w dodatku ma kochającą i wspierającą rodzinę. Na co dzień kibicuje mu mama, siostra Milena Lewandowska ze szwagrem, ale i ukochana od niemal 11 lat żona - Anna, z którą ma dwie córki - Klarę i Laurę.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o córkach. Internautka zarzuciła jej zaniedbanie

Anna Lewandowska na niecodziennym zdjęciu. Takie kadry u niej to rzadkość

Anna Lewandowska jest jednak nie tylko wspierającą żoną piłkarza, ale również budującą swoje własne imperium bizneswoman. Trenerka ma kilka firm - z suplementami, kateringiem dietetycznym, aplikację z treningami, markę z kosmetykami, a ostatnio nawet po dwóch latach nauki bachaty, zdecydowała się otworzyć butikowe studio ze szkołą tańca w Barcelonie. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że zazwyczaj można ją spotkać w stroju do ćwiczeń lub eleganckiej sukience na ważnym evencie biznesowym czy sportowym. Ostatnio jednak wstawiła zdjęcie, które być może zaskoczy wielu. Lewandowska zapozowała w eleganckim komplecie bieliźnianym. Takie kadry nie zdarzają się często w przypadku żony Roberta. Kto wie, może pracuje nad kolejnym sekretnym projektem? Jeśli jesteście ciekawi, jak Anna Lewandowska prezentowała się w komplecie, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Z tej strony Lewego nie znamy. Pozwolił sobie na czułości z żoną

Jakiś czas temu Robert i Anna Lewandowscy postanowili wstawić na InstaStories nieco inny niż zwykle kadr. Zdjęcie było dość intymne. Małżonkowie zapozowali w uścisku. Anna Lewandowska stała przodem do obiektywu, a jej ukochany tyłem. Widać w lustrze, że Robert Lewandowski objął żonę poniżej linii bioder. Zdjęcie musiało przypaść do gustu internautom, ponieważ znana para wkrótce potem postanowiła powtórzyć kadr. Anna akurat robiła sobie selfie w lustrze, a za nią stał Robert, który nie tylko dał jej wówczas buziaka w policzek, ale również położył dłonie na jej biodrach. Trzeba przyznać, że uroczy kadr pokazuje, że w związku tej dwójki wszystko układa się jak najlepiej. Widać, że Anna i Robert Lewandowscy bardzo się kochają i po latach związku, dwóch ślubach, kilku przeprowadzkach i dwójce dzieci, wciąż czują te motyle w brzuchach.