Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek korzysta z ostatnich dni wakacji, bo niedługo razem z ukochanym Maciejem Kurzajewskim wejdzie na plan nowego programu śniadaniowego Polsatu. Gwiazda "M jak miłość" pokazała właśnie w mediach społecznościowych zdjęcie z plaży w jednoczęściowym wyciętym po bokach kostiumie kąpielowym, który ma z przodu na dekolcie suwak. Dzięki hasztagom dowiedzieliśmy się, że prezenterka wypoczywa właśnie w Grecji. "Pilnuję plaży" - napisała teraz w sieci i dała hasztag "Baywatch", czyli "Słoneczny patrol", nawiązując widocznie do swojego czerwonego stroju, podobnego do tych, które nosiły bohaterki serialu. Poza tym dała takie hasztagi jak "bosko" czy "rodzinny czas".

Katarzyna Cichopek lubi podróżować z Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek lubi chwalić się w mediach społecznościowych szczęśliwymi chwilami z wakacji. Kilka dni temu w kioskach ukazał się dwutygodnik "Viva!", w którym gwiazda udzieliła pierwszego dłuższego wywiadu od czasu, gdy rozpadło się jej małżeństwo z Marcinem Hakielem. Opowiedziała w nim, że ostatnie dwa lata były dla niej ciężkie ze względu na hejt, jaki czytała, gdy upubliczniła swój nowy związek z Maciejem Kurzajewskim. Tamte chwile nazwała nawet okrucieństwem. Na szczęście znalazły się też lepsze momenty, które umocniły jej uczucia. Do nich zaliczają się właśnie m.in. wspólne wakacje. - Bardzo wiele fajnych rzeczy zrobiliśmy, doświadczyliśmy. Zwiedziliśmy piękne miejsca - powiedziała. Przypomnijmy, że para ogłosiła, że jest razem w 2022 roku, gdy była na wakacjach w Jerozolimie. Teraz wypoczywa z kolei w gorącej Grecji. Zdjęcia pluskającej się w morzu Cichopek znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Katarzyna Cichopek zachwala podróżowanie bez biura podróży

Rok temu zakochani też odwiedzili Grecję i tak jak tym razem, udokumentowali swoją podróż w sieci. Ponoć to Maciek zaszczepił w Kasi bakcyla do częstego wyjeżdżania z kraju, co swego czasu denerwowało jego byłą żonę. Paulina Smaszcz zarzucała mu, że prezenter zabiera swoją nową ukochaną w miejsca, w których kiedyś bywali razem. "Kochamy podróżować na własną rękę! Bycie niezależnym i wolnym w podróżach daje ogromną satysfakcję i radość. Daje mi również możliwość eksplorowania świata według własnych zainteresowań i preferencji. Mogę decydować, gdzie chcę iść, jak długo tam zostać i jak spędzić czas. To jest prawdziwa wolność! Jeśli jeszcze nie próbowaliście podróżować na własną rękę, gorąco was do tego zachęcam! Bądźcie niezależni, wolni i cieszcie się podróżami w swoim własnym tempie!" - pisała Cichopek w sierpniu ubiegłego roku. Przeczytaj też: Cichopek i Kurzajewski pozują objęci na tle piramid. "Marzenia się spełniają".