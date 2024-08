Nie da się ukryć, że na ślubach nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Przekonała się o tym pewna młoda para z Polski. Niekiedy na oficjalnych uroczystościach dochodzi do zabawnych wpadek, których nie da się wcześniej przewidzieć. Często nagrania z tych sytuacji trafiają do sieci. Pewna wpadka na uroczystości została sfilmowana i wrzucona na TikToka. Tysiące użytkowników nie mogło powstrzymać się ze śmiechu. Niestety, niedługo później zostało usunięte.

To nagranie ze ślubu stało się hitem internetu. Podczas ceremonii pary z Polski doszło do wpadki

Podczas ceremonii w Polsce doszło do zabawnej wpadki. Pan młody służy w policji, na uroczystości towarzyszyli mu więc koledzy po fachu ubrani w galowe mundury. W pewnym momencie dowódca wydawał komendę. Jeden ze stojących na czele mężczyzn odwrócił się gwałtownie i stłukł ślubną ozdobę. Po chwili mundurowi znowu ruszyli, tym razem do przodu. Policjant znowu uszkodził dekorację - tym razem była to donica. Internauci nie posiadali się ze śmiechu. W ten sam sposób zareagowali również obecni na ślubie goście. Film został opublikowany na TikToku i w ciągu w 20 godzin od publikacji został obejrzany ponad 900 tysięcy razy. Niestety, obecnie nie jest już dostępny. Wideo szybko zniknęło z sieci. Kadry ślubne znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

To nie pierwsze viralowe polskie nagranie ze ślubu. Ta para zyskała ogromną popularność

Inna polska para zachwyciła swoim nietuzinkowym tańcem. Nowożeńcy z Gostynia zdecydowali się na Wiwat Biskupiański, czyli polski taniec ludowy, który wywodzi się z regionu Wielkopolski. Film z gostyńskiego wesela od razu pojawił się na TikToku i stał się absolutnym hitem. Internauci byli w ogromnym szoku. Nagranie szybko zdobyło 70 tys. polubień i niecałe 6000 komentarzy. Oglądający nie mogli się powstrzymać od słów uznania. "Znam te klimaty. Mam rodzinę w tamtych stronach. Jak kuzyn z kuzynką zatańczyli to na weselu, to aż wzroku nie można było oderwać", "Ależ się wzruszyłam, Gostyń moje rodzinne miasto", "Na weselu musi być oberek i polka, uwielbiam to tańczyć", "No i to jest pierwszy taniec, a nie te sztuczne pozy" - pisali pod filmikiem na TikToku. ZOBACZ TEŻ: Zielińska świętuje rocznicę ślubu. Kim jest jej mąż? Ma dyplom z najbardziej prestiżowej uczelni świata