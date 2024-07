W tym roku będziemy obchodzi 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia na terenie stolicy odbędzie się wiele wydarzeń, które mają za zadanie upamiętnić walkę powstańców. Tradycyjnie, jak co roku, o godzinie 17.00 rozbrzmiewać będą syreny. W sześciodniowych obchodach ma wziąć udział Zofia Klepacka, która oznajmiła w mediach społecznościowych, że została pobita.

Zofia Klepacka pobita. Zamieściła w sieci szokujące zdjęcia

Zofia Klepacka jest od dawna bardzo aktywna w sieci. Tym razem postanowiła opisać sytuację, do której miało dojść 29 lipca. Atak na zawodniczkę miał nastąpić przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Windsurferka, która na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku zdobyła brązowy medal, opublikowała w social mediach post, w którym zamieściła także zdjęcia, które pokazywały jej obrażenia.

Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochroniarzy. Szturchano mnie, ubliżano, dostałam dwa razy w głowę, gdzie upadłam i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic, takie czasy, że kobita musi dostać po mordzie. Widzimy się jutro drodzy powstańcy

- napisała na Facebooku, a jej post wzbudził spore zamieszanie. Sprawę postanowili skomentować obserwatorzy, którzy w swoich wypowiedziach nie kryli oburzenia sytuacją. "Mój Boże, do czego to zmierza...", "Niesamowite i zatrważające", "Jestem po prostu wstrząśnięta", "Bardzo mi przykro", "To już więcej niż koniec świata" - czytamy pod wpisem. Zdjęcia Zofii Klepackiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zofia Klepacka nie uda się na policję. Ma pewną zasadę

Fani dopytywali również o to, czy Klepacka udała się na obdukcję, albo czy zgłosiła sprawę odpowiednim organom. Zawodniczka później zapowiedziała, że nie uda się w tej sprawie na policję. Wyjawiła, dlaczego nie zdecydowała się na ten krok. "Moi drodzy, czuję się dobrze! Na policję nie chodzę, niemniej jednak nie powinno się tak traktować ludzi!" - napisała w oddzielnym poście.