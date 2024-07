Domy gwiazd to temat, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego - chcemy wiedzieć, jak mieszkają śledzeni przez nas celebryci. Skupmy się teraz na mieszkaniu Kasi Tusk, która co pewien czas chwali się kadrami z domu na Pomorzu. Pokazała ostatnio estetyczną, minimalistyczną łazienkę.

Kasia Tusk i jej łazienka. To świetna przestrzeń na sesje fotograficzne

Dom córki premiera to prawdziwa oaza, dla osób, które kochają jakościowe meble i mnóstwo bieli. Łazienka Tusk jest idealnym miejscem z kolei do robienia porannej toalety oraz wypoczynku. Ściany zostały pomalowane na biało i wyłożone w niektórych miejscach połyskującymi kafelkami, które pasują zarówno do toalety, jak i do kuchni. Tusk postanowiła umieścić lampy w stylu vintage oraz okrągłe lustro w złotej ramie. Jej zlew został wykonany z białego marmuru, który przełamał złoty kran. Widzimy, że córka premiera poustawiała przy zlewie swoje ulubione perfumy oraz mydła i kosmetyki do pielęgnacji. W tle widać także białą wannę. Sprawdźcie to wnętrze w naszej galerii na górze strony.

Kasia Tusk i jej łazienka https://www.instagram.com/makelifeeasier_pl/

Kasia Tusk dzieli się lifestylowymi treściami w sieci. Ostatnio jedna z nich wywołała poruszenie

Publikacje córki premiera dotyczą życia rodzinnego, wnętrz, dań oraz stylizacji. Dla wielu Kasia Tusk jest ikoną stylu, ponieważ inspiruje swymi pomysłami na kreatywne kreacje o każdej porze roku. Ostatnio jednak wdała się napiętą dyskusję z internautką. Dlaczego? Wystarczyło, że wyciągnęła z szafy cieplejsze okrycia i dodała do nich swoje przemyślenie. "Heheszki o pogodzie to dobry temat na kurtuazyjną rozmowę z sąsiadką, ale za anomaliami kryją się zjawiska, które z każdym rokiem będą coraz bardziej wpływać na nasze codzienne życie, nie oszczędzając naszego stylu, który trzeba będzie przeformułować" - zaczęła. "To, że kryzys klimatyczny zmusza świat mody do zmian, wiemy bardzo dobrze. I to od dawna. Żadne odkrycie. Modyfikacjom ulegnie jednak także nasz styl i to, co będziemy mogli nosić na co dzień, a część ubrań z naszej szafy pewnie w ogóle przestanie być potrzebna (R.I.P. zamszowe czółenka)" - dodała następnie Tusk.