Joanna Moro dała się poznać jako utalentowana aktorka. Szczególną popularność przyniosła jej rola Anny German. Później kobieta zniknęła z blasku flesz. Obecnie ponownie można ją oglądać w znanych produkcjach, takich jak "Leśniczówka". Joanna Moro aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją niecałe 130 tysięcy osób. Nie wstydzi się pokazywać kadrów z prywatnego życia. Ostatnio na jej koncie pojawiło się intymne ujęcie... z prysznica.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Koroniewska zamieszcza fotografie bez makijażu. Co na to Katarzyna Dowbor?

Joanna Moro skrytykowana przez internautów. Poszło o zdjęcia

Joanna Moro w mediach społecznościowych jest transparentna. Gdy otrzyma negatywny komentarz, od razu pisze, co myśli. "Całusy! Przeżyj życie tak, jak ty chcesz. Słuchaj swojej intuicji" - napisała jakiś czas temu do jednego z hejterów. Teraz sytuacja się powtórzyła. Odważne fotografie Moro nie każdemu przypadły do gustu. "Ale śmiałe zdjęcie. Są jednak pewne granice, pani aktorko", "Nie chce pani zachować choćby odrobiny prywatności? Nie rozumiem tej chęci atencji" - pisali obserwatorzy Moro. Pojawiły się również pozytywne głosy. "Bardzo pięknie i naturalnie, pani Joanno", "Nie trzeba się wstydzić swojego ciała. (...) Tylko zazdrośnice widzą to inaczej" - pozostali bronili aktorki. Po której ze stron jesteście? Zdjęcia Joanny Moro z mediów społecznościowych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Moro miała już dość. Postanowiła zabrać głos w sprawie nietypowych komentarzy

Joanna Moro nie próbowała ukrywać, że nie widzi negatywnych słów kierowanych w jej stronę. Aktorka odpowiedziała na nieprzychylne komentarze. Wygląda na to, że jeden szczególnie w nią uderzył. Internauta zarzucił, że dzieci gwiazdy mogą nie być zadowolone z tego typu zdjęć zamieszczanych na profilu swojej mamy. Moro rozwiała wątpliwości. "Na pewno mogą być dumne, że ich mama nie wstydzi się swojego ciała i dba o nie" - podkreśliła krótko w odpowiedzi aktorka. ZOBACZ TEŻ: Marta Chodorowska z "Rancza" pokazała odważne zdjęcia z wakacji. Z takiej strony fani jej nie znali