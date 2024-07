Malinowska ma wymarzoną kuchnię. Szambo wybiło. "Jak tam sięgnąć na górę?", "Laboratorium"

Wiele wskazuje na to, że Karolina Malinowska i Olivier Janiak zamieszkają w nowym miejscu. Była modelka zasugerowała to w najnowszym poście na Instagramie. "Ta wspaniała współpraca zakończyła się przepiękną kuchnią (i nie tylko) w naszym wymarzonym domu. W naszej enklawie" - napisała, przy okazji prezentując dzieło firmy, z którą pracowała podczas projektu. Niestety, w komentarzach pojawiają się także zupełnie inne komentarze niż te, których się na pewno spodziewała psycholożka. Do czego przyczepili się internauci?

Karolina Malinowska ma nową kuchnię. "Laboratorium"

Na zdjęciach, które udostępniła Karolina Malinowska na Instagramie, pozuje w nowej kuchni. W pomieszczeniu znalazły się już szafki kuchenne, a także sprzęt AGD. Pomieszczenie jest niezwykle wysokie, a meble, które zostały wykonane na zamówienie, sięgają sufitu. W wymarzonej kuchni celebrytów dominuje biel, w takich odcieniach są także m.in. płyta indukcyjna czy piekarnik i mikrofala. "To nie był łatwy projekt, bo i przestrzeń wysoka do zagospodarowania. Jak wygląda efekt?" - zwróciła się do fanów Karolina Malinowska. Ci chętnie wyrazili swoje zdanie. Mają wiele zarzutów. "Laboratorium. I szafki do nieba. I mata nie do wyczyszczenia, a będzie brudna, że hej", "Jak tam sięgnąć na tę górę" - piszą. Zdjęcia z domu Janiaka i Malinowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Właścicielka pomieszczenia odpisała na te zarzuty. Pierwszej obserwatorce wyjaśniła, że to jest "dywan. Do odkurzenia i jakoś działa". Drugiej wyjaśniła, w jaki sposób będą korzystać z szafek. "Mamy system. Na dole trzymamy to, co potrzeba, na górze rzeczy, które potrzebujemy rzadko, ale chcemy je mieć" - czytamy. Oczywiście nie zabrakło też zachwytów. "Super, zabudowa do sufitu zawsze mi się podobała i w przyszłości też tak zrobię", "Pewnie, że przepiękna! Inna niż wszystkie i ponadczasowa. Bardzo spodobało mi się właśnie to, że wszystko w jednym kolorze", "Karolinko, naprawdę piękna kuchnia" - chwalą inni internauci. A wy jak uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Gwiazdy chętnie pokazują, jak urządziły swoje kuchnie. Ciekawy projekt wybrała Olga Frycz. U niej znalazły się szafki wykonane z drewna, ale nie zdecydowała się na górną zabudowę. Zawiesiła jedynie kilka półek w kolorze różowym. Paulina Holtz niedawno robiła remont, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Za to kuchnia Joanny Opozdy spotkała się z krytyką. Internauci zastanawiali się, czy kiedykolwiek z niej korzysta. A jak wyglądają kuchnie innych znanych osób? Zajrzyjcie tutaj: U Janachowskiej marmuru nie brakuje, u Zborowskiej na zielono. Tak gwiazdy urządziły swoje kuchnie [ZDJĘCIA].