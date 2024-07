Norweska ministerka podniosła bluzkę i pokazała wszystko! Zaskakująca reakcja premiera

Lubna Jaffery postanowiła w dość nietypowy sposób wesprzeć społeczność LGBT. Norweska ministerka kultury i równości wzięła udział w talk-show "Skeiv Preik", gdzie została wyróżniona za swoją działalność związaną ze wsparciem mniejszości. Z tego powodu zdecydowała się na zaskakujący gest. Zrobiła to na wizji!

Lubna Jaffery wyróżniona za wsparcie dla społeczności LGBT. Pokazała wszystko!

Festiwal Oslo Pride trwał w Norwegii od 19 do 29 czerwca, a w tym roku obchodził 50. urodziny. To największe święto różnorodności, które skupia się na prawach mniejszości w tym kraju i co roku przyciąga tłumy. Jego zwieńczeniem była jak zwykle Parada Równości.

Lubna Jaffery nie kryła radości z otrzymanego wyróżnienia. - Jestem bardzo wdzięczna, że zostałam nazwana głównym sojusznikiem osób queer, podczas tegorocznej edycji Oslo Pride. To wielki zaszczyt. To był niewielki wkład. Jeśli chcesz zdobyć taką nagrodę, musisz się zaangażować i nie traktować siebie zbyt poważnie - powiedziała, po czym podciągnęła bluzkę do góry, ku uciesze pełnej entuzjazmu publiczności. Wszyscy zaczęli bić jej brawa. Zdjęcia Lubny Jaffery znajdziecie w galerii na górze strony.

Premier Norwegii i sekretarz generalna o geście Lunby Jaffery. "To po prostu zabawa"

Zaskakujący występ ministerki skomentował premier Norwegii Jonas Gahr Store. Nie miał nic przeciwko i zdecydowanie ją poparł. - Lubna to osoba pewna siebie, wolna i wspaniała, z dużym zaangażowaniem obecna na wydarzeniach kulturalnych w całym kraju. Myślę, że to zupełnie w porządku - powiedział. Podobnego zdania była Hanne Lyseth, sekretarz generalna norweskiej organizacji Queer World - Jestem mile zaskoczona tym, jak sobie poradziła z tym (przyjęciem tytułu - przyp. red.) i jak wiarygodna okazała się w tej roli. To była po prostu zabawa - stwierdziła.

Lubna Jaffery pochodzi z rodziny o pakistańskich korzeniach. W 2003 roku poślubiła Lennarta Fjella, z którym na córkę. Polityczka związana jest z Partią pracy. Ministerką kultury i równości została w 2023 roku.