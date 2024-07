29 marca Akop Szostak i Sylwia Szostak opublikowali szokujący wpis. Małżonkowie, których miłość śledziły setki tysięcy obserwujących na Instagramie, ogłosili, że się rozstali. Ta decyzja, jak tłumaczyli, była przemyślana i była spowodowana problemami, których nie potrafili rozwiązać. Spadł na nich wtedy hejt, że pokazywali wyidealizowaną rzeczywistość, a fani poczuli się oszukani, że wierzyli w ich wyjątkowo romantyczną i prawdziwą miłość. Jak się okazało po kilku miesiącach, sportowcy dali sobie kolejną szansę.

Sylwia Szostak i Akop Szostak wymyślili rozstanie?

O tym, że udają się we wspólną podróż, poinformowali 26 czerwca. "Do Paryża lecę razem z Sylwią. Miałem lecieć sam, ale tak wyszło. Chcemy spróbować wszystko naprawić. Nic więcej nie będę pisał teraz. Trzymajcie kciuki" - napisał trener personalny. Małżonkowie chętnie publikowali w mediach społecznościowych posty, w których pokazywali, jak upływa im czas na urlopie. Zobaczycie je w naszej galerii na górze strony. Pod jednym z ostatnich wpisów Sylwii sprzed kilku dni, niezwiązanych z podróżą, ale dodanym już po przekazaniu informacji, że wyjeżdżają razem, pojawiły się jednak komentarze, w których fani po raz kolejny dali upust swoim emocjom. "Wszędzie czytam o waszym wielkim powrocie do siebie. Super. To rozstanie było pod publikę?" - wypaliła wprost jedna z internautek. Szostak nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i odpisała z lekką irytacją.

Tak, zaaranżowaliśmy je tak samo jak ślub

- zwróciła się do użytkowniczki Instagrama. Pod wątkiem wywiązała się dyskusja. Ktoś inny pociągnął temat. "Nie wiem, czy pod publikę, czy nie, ale jak napisałam podobny komentarz u Akopa, to od razu mnie zablokował. Widać prawda w oczy kole" - brzmi kolejny komentarz. Na ten też odpisała Sylwia Szostak i również nie było zbyt miło. "A ja myślę, że najlepiej będzie, jak zaczniesz żyć swoim życiem" - zwróciła się do autora. Ten nie pozostał dłużny i zwrócił uwagę na jedną kwestię.

"No trochę niefajna odpowiedź. Po co w takim razie obnażacie się publicznie ze swoich prywatnych spraw, skoro nie wolno tego komentować? Widać jak szanujecie obserwujących". Ten wpis jednak pozostał bez odpowiedzi. A Wy jak uważacie? Autor komentarza ma rację i Szostakowie, którzy wszystko pokazywali w mediach, teraz nie powinni się tak zachowywać?