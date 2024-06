Tatuaże obecnie nie szokują tak, jak bywało to dawniej, kiedy to większość kojarzyła je ze skazańcami. Obecnie wiele osób decyduje się na "wydziaranie", prześcigając się w oryginalnych wzorach na ciele. Remy Schofield również podjął taką decyzję, ale ostatecznie zdecydował się na pełną metamorfozę. Ciało mężczyzny w 97 procentach pokrywają tatuaże. Influencer postanowił opublikować zdjęcie, na którym można zobaczyć go przed przemianą.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska o tym, jak tatuaże uratowały jej życie

Tatuaże pokrywają 97 procent jego ciała. Jak wyglądał przed metamorfozą?

Jeremy Schofield pochodzi z Kanady. Przez kilkanaście lat zdecydował się na sporą liczbę tatuaży, na które wydał astronomiczną kwotę. Jak wyznał - przeznaczył na nie blisko 415 tysięcy dolarów kanadyjskich, co w przeliczeniu na naszą walutę daje szaloną kwotę - ponad miliona złotych. Łącznie Remy spędził w salonach tatuażu 2200 godzin. "Obecnie mam dwie sesje w tygodniu. Ogólnie przez ostatnie siedem lat było ich naprawdę niewiele. Wcześniej zdarzało się, że chodziłem do salonu tatuażu nawet pięć razy w tygodniu. Wierzę w to, że jestem obecnie najbardziej wytatuowaną osobą na świecie, i to z bardzo dużą przewagą" - zaznaczył Schofield.

Jego ciało jest wręcz przykryte tatuażami. W niektórych przypadkach tusz nanoszono aż 30-krotnie w jedno miejsce. Wzory na jego ciele nie są przypadkowe - wśród nich znajdziemy przede wszystkim czaszki, kwiaty, części ciała czy stwory. Mężczyzna porzucił dawną drogę zawodową i z szefa kuchni stał się właścicielem salonu tatuażu, którego jest wręcz żywą reklamą. Ostatnio influencer postanowił zaskoczyć i pokazał zdjęcie z nastoletnich lat, gdzie po tatuażach na ciele nie ma śladu. Fotografię znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak internauci zareagowali na przemianę Schofielda

Jeremy zaznacza, że na co dzień nie spotyka się z negatywnymi komentarzami na temat swojego wyglądu. Zdarza się, że ludzie na ulicy proszą go o zdjęcie czy autograf. Jedynie w sieci spotyka się z nieprzychylnymi słowami skierowanymi w swoją stronę. Jak internauci zareagowali na zdjęcie, które opublikował? "Uwielbiam to, co robisz! Czekam na kolejne zdjęcia! Jesteś prawdziwą inspiracją", "Świetna przemiana", "Jesteś młody i piękny!", "Niesamowite tatuaże!" - czytamy pod postem.