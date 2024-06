Krzysztof Rutkowski mówi o wakacjach syna. Juniora czekają luksusy

Wygląda na to, że syn Krzysztofa Rutkowskiego ma za sobą naprawdę udany rok szkolny. W wywiadzie z "Faktem" detektyw bez licencji zdradził, że Junior poradził sobie wspaniale i jest "prymusem". W nagrodę za świetne wyniki rodzice zaplanowali dla niego luksusowe wakacje. Najpierw "grecki Sopot", a potem coś naprawdę egzotycznego. Gdzie się wybierają? Rutkowscy ostatnio pojawili się na Gali Gwiazd Plejady. O ich strojach rozpisywały się wszystkie portale. Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Syn Krzysztofa Rutkowskiego przed kamerą Plotka! Maja wprost: Jest jak ojciec

Krzysztof Rutkowski zdradza plany na wakacje. Nie będzie na niczym oszczędzał

Celebryta zdradził, że przed nimi długo wyczekiwany wypoczynek. Planów jest kilka, a niektóre z nich brzmią naprawdę obiecująco. "Myślę, że Junior będzie miał bardzo bogate wakacje. To będzie dla niego czas odpoczynku i podziękowanie za super wyniki w szkole. Mamy dom w Grecji pod Atenami, a także w pięknej turystycznej miejscowości, takim greckim Sopocie. Będziemy spędzali część wakacji w mieście, część nad morzem. Niewykluczone, że zwieńczeniem wakacji Juniora będzie wylot do Tajlandii, gdzie kupujemy nieruchomości" - mówił Rutkowski. A wy gdzie planujecie wakacje w tym roku? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Krzysztof Rutkowski z synem Komunia i zegarek, https://www.instagram.com/majaplich/

Krzysztof Rutkowski ma już prezenty na 18. urodziny Juniora. Biedy nie będzie

Jakiś czas temu głośno było o prezentach, które syn Rutkowskiego otrzymał na komunię. Chłopiec dostał dwa samochody. Wygląda na to, że niedługo jego kolekcja się powiększy. Krzysztof w wywiadzie z portalem ShowNews.pl pochwalił się, że prezenty na 18. urodziny Juniora już na niego czekają. Do kolekcji dołączą Hammer H1 oraz Mercedes GT. "GTS stoi w garażu. Złoty kolor. Jest jak nowy. Przejeżdżamy rocznie około 400 kilometrów" - tłumaczył. Na takie prezenty Rutkowski może pozwolić sobie dzięki niewiarygodnie wysokim zarobkom. Niedawno zdradził, że jego biznes bardzo dobrze prosperuje. "Miesięcznie muszę zarabiać ok. 200 tys. złotych, żeby to wszystko działało tak, jak działa. To jest minimum. Są miesiące, kiedy zarabiamy milion" - chwalił się w programie "Beż żadnego trybu". ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Rutkowski pominął syna w spadku. "Nie dostaną złamanego centa"