Marina Łuczenko-Szczęsna niebawem powita na świecie córkę. Wokalistka i Wojciech Szczęsny wychowują już sześcioletniego Liama. Artystka udzieliła nowego wywiadu magazynowi "Viva!", w którym mówiła o macierzyństwie, ciążowych dolegliwościach, a także życiu jako WAGs. Przy okazji ujawniła, że gdy oczekiwała przyjścia na świat pierworodnego syna, to wówczas też nie było przy niej męża, który doleciał jednak na poród. Tym razem polski bramkarz przebywa w Berlinie, a już 21 czerwca będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności podczas spotkania z Austrią. Marina zamieściła na Instagramie ciążowy kadr z sesji, który wygląda jak z modowego magazynu. Podobne ujęcia swego czasu można było oglądać na profilu supermodelki Gigi Hadid.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina o pokoju córki

Marina w sesji ciążowej. Subtelny kadr robi furorę

Marina w szczerej rozmowie z Wiktorem Krajewskim dla "Vivy!" uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o swoim życiu. - Nie przynależę do warszawskiej śmietanki towarzyskiej. Nie potrzebuję ciągle być na świeczniku ani poklasku czy uznania. Żyję swoim życiem, nikomu nic nie udowadniając, i jest mi z tym dobrze - zaznaczyła wokalistka. Nie kryła również, że nie może doczekać się rozwiązania, podobnie jak jej syn Liam, który ma odliczać do momentu, aż nie zostanie starszym bratem. Żona Wojciecha Szczęsnego zamieściła na Instagramie kadr z okładkowej sesji do magazynu. Zapozowała bez górnej części garderoby, w rozpuszczonych włosach i rozpiętych z uwagi na brzuch spodniach. Zdjęcie robi wrażenie, jest naturalne, a przy tym bije z niego kobieca siła. "Moje ulubione zdjęcie z sesji. Piękna pamiątka" - napisała wokalistka.

Fani w komentarzach zasypali artystkę komplementami. "Ogromna inspiracja", "Przepiękne zdjęcie! Szczęśliwego rozwiązania", "Śliczna, ciąża ci służy" - czytamy. Więcej ciążowych kadrów Mariny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marinę denerwuje określenie WAGs?

Przy okazji rozmowy Marina rozwinęła temat łatwi WAGs, która do niej przylgnęła, gdy zaczęła spotykać się z Wojciechem Szczęsnym. Nie kryła, że w przeszłości słowo te było negatywnie nacechowane, ale zmieniło się też jej podejście. - Kiedyś mnie to denerwowało, nie potrafiłam tego zaakceptować, bo pierwotnie nie wszyscy wiedzieli, co to określenie oznacza, a było nacechowane negatywnie i tak też było odbierane - mówiła wokalistka.