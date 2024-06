Karolina Gilon, która jest gospodynią randkowego reality show "Love Island", sama znalazła miłość na planie. Związała się z jednym z uczestników, który, choć filtrował z wieloma Wyspiarkami, to ostatecznie z żadną z nich nie zbudował głębszej relacji. Początkowo zakochani się ukrywali, a fani snuli domysły, kim może być tajemniczy ukochany prezenterki. Odkąd się ujawnili, chętnie dzielą się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Mają za sobą wspólne wywiady, a także sesję zdjęciową. To właśnie pod wpisem, w którym do niej wrócili, doszło do dyskusji z fanką.

Karolina Gilon zaatakowana przez fankę. Odpisała jej

Ci, którzy oglądali edycję "Love Island" z Mateuszem, nie do końca wierzą w szczerość jego uczuć do Gilon. Zakochani jednak nic sobie z tego nie robią i zapewniają, że łączy ich prawdziwa więź. Karolina tłumaczy, że każdy z nich ma swoją przeszłość, a ona też miała przecież partnerów. Także pod najnowszym postem gwiazdy Polsatu rozpętała się dyskusja, bo nie zabrakło kolejnych "dobrych rad" od internautów. "Karola, życzę wam szczerze jak najlepiej. Uważam, że za dużo się afiszujecie ze związkiem, a to zazwyczaj źle się kończy" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Jej komentarz nie pozostał bez odpowiedzi. Jako pierwszy odezwał się Mateusz. "Dobrze, że w naszym przypadku 'zazwyczaj' nie ma żadnego znaczenia!" - napisał w miłym tonie. Zareagowała także Karolina Gilon. "Jeszcze niedawno ludzie pytali, gdzie Mati... Eh, nie dogodzisz. Afiszujemy się tyle, na ile mamy ochotę. To wychodzi naturalnie. Plus nie ma to wpływu na związek. Inne rzeczy wpływają na rozpad związku. Zresztą tu możesz być o nas bardzo spokojna" - zwróciła się do kobiety. Oczywiście nie zabrakło także komplementów i zachwytów nad sesją dla "Vivy!". Fani zakochanych podkreślają, że ci idealnie do siebie pasują. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Klątwa okładki"

Pojawił się także komentarz, nawiązujący do historii par, które pojawiały się na okładkach magazynu. "Piękne zdjęcia. Tylko ci, co są w 'Vivie!', zawsze się rozstają" - czytamy pod postem Gilon. Także i tu znalazła się odpowiedź. "Całe szczęście, że przerwiemy tę niefortunną passę rozstań!" - odpisał Mateusz, z czym zgodziła się Karolina: "Dokładnie Mati. Btw. ludzie się nie rozstają przez sesje w 'Vivie!'" - zapewniają zakochani. Jednak teoria o "klątwie okładki" nie wzięła się znikąd. Ze swoją miłością w ten sposób afiszowali się m.in. Beata Tadla i Jarosław Kret, Krzysztof Ibisz i Anna Nowak-Ibisz, Doda i Błażej Szychowski czy Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk. Jak wiadomo, żadna z tych par nie przetrwała. Ale wierzymy, że w przypadku Mateusza i Karoliny będzie zupełnie inaczej i że oni mają rację!