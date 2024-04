Laluna kilka miesięcy temu przeszła zabieg resekcji żołądka, który polega na usunięciu dużej części układu pokarmowego, tak aby w konsekwencji tej procedury pacjent przyjmował mniej pokarmu. Laluna przyznała, że już zrzuciła 11 kilogramów, ale na tym nie koniec. Ostatnio widzowie programu "Diabelnie boskie" mogli zobaczyć kulisy tego zabiegu. W odcinku Laluna wyznała, dlaczego w ogóle zdecydowała się na taką operację. - Czuję się obrzydliwie. Czuję się jak świnia i nie daje mi to szczęścia. Ja nażrę się, wstaję, patrzę się w lustro... O ja pi****lę. I po szczęściu. Psychicznie siadam, źle się czuję, nie wychodzę z domu od jakiegoś czasu - powiedziała celebrytka. Więcej o operacji Laluny możecie przeczytać tutaj. Bohaterka serii "Królowe życia" jest aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco chwali się postępami.

Laluna chwali się efektami operacji. Ma ambitne plany. "Do lata będzie petarda"

Laluna zabieg zmniejszania żołądka przeszła ponad cztery miesiące temu. Właśnie pochwaliła się efektami i wyznała, jakie są jej wymarzone wymiary. "Za dwa tygodnie staję na wagę, to dam wam znać, ale mogę się pochwalić, że w talii mam 72 cm. Mój cel to 60-65 cm" - napisała na Instagramie. Aby uniknąć efektu obwisłej skóry związanej z tak dużą utratą masy ciała, Laluna ostro zabrała się także za ćwiczenia. W ten sposób celebrytka chce ujędrnić skórę. Co ciekawe, jej mama także ma za sobą resekcję żołądka. W komentarzach pod zdjęciami celebrytki pojawiają się skrajnie różne opinie. Część internautów zwraca uwagę, że tego typu zabieg to nie sposób na szybkie odchudzanie, ale operacja mająca pomóc osobom w najwyższym stopniu otyłości.

Moja mama jest po operacji dziesięć miesięcy i schudła 33 kg, ale moja mama startowała z wyższej wagi i nie trenuje. Ja trenuję bardzo mocno i tłuszcz zamienia mi się w mięśnie. Nie wisi mi ani kawałek skóry. Ciało jest mega zbite i ładne. Ludzie, którzy nie trenują, chudną szybciej, ale mają wiszącą skórę. Ja tego nie mam, więc spokojnie cierpliwości. Do lata będzie petarda

- podkreśliła Laluna na Instagramie. My jednak przypominamy, że odchudzanie to proces, który warto zacząć od rozmowy ze specjalistą i najlepiej zrzucać wagę pod jego kontrolą. We wszystkim warto zachować zdrowe podejście.

Laluna krytykowana przez internautów. Zarzucają jej retuszowanie zdjęć

Lulna po operacji zdążyła się już kilka razy pochwalić zdjęciem swojej metamorfozy. Internauci zwracają uwagę, że celebrytka nadal mocno retuszuje swoje zdjęcia i nie przypomina na nich nawet samej siebie. "Idealna talia wygięła stół", "Przestańcie się na to ludzie nabierać", "To jest retusz i do tego bardzo nieudolny" - pisano w komentarzach. Co myślicie o przerabianiu zdjęć w sieci.