Do niedawna głównym tematem w mediach były rosnące stopy procentowe i przydługie, przypominające często stand-up przemowy prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Temat stóp procentowych niedawno przycichł. Teraz z kolei rosnącym zainteresowaniem cieszą się... stopy Joanny Koroniewskiej. Aktorka podzieliła się kontrowersyjnymi wiadomościami od fetyszystów stóp.

Joanna Koroniewska pokazała, jakie dostaje wiadomości na temat swoich stóp

Joanna Koroniewska stara się na Instagramie unikać filtrów i upiękniania rzeczywistości. Często pokazuje się bez makijażu i w domowych, luźnych stylizacjach. Aktorka walczy też z hejtem i często w swoich mediach społecznościowych pokazuje komentarze hejterów, by udowodnić im, że nie są anonimowi w sieci i nie mogą nikogo bezkarnie obrażać. Tym razem była gwiazda "M jak miłość" nie opublikowała wpisów hejterów, ale... stópkarzy, a więc, jak podaje Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego - osób, których fetyszem są stopy. Koroniewska w instagramowym nagraniu pokazała, jakie wiadomości od nich dostaje. "Ile bym dał, żeby lizać pani piękne stópki", "A można prosić o fotkę stóp? I tak często je pokazujesz", "Deptała pani kiedyś po kimś?" - czytamy.

Aktorka podeszła do sprawy z humorem. Nagranie okrasiła tytułem: "Mój mąż nie zdawał sobie sprawy, jaki ma w domu skarb". Na krótkim filmiku widzimy też, jak Maciej Dowbor dokładnie ogląda stopy żony i strzela przy tym rozmaite miny, które prawdopodobnie mają sygnalizować zdziwienie. Całość sama zainteresowana opatrzyła krótkim komentarzem. "Jak wam się podobają wiadomości, które przed chwilą właśnie otrzymałam?! Bo mi odjęło mowę, a Maciej Dowbor jest w szoku! - czytamy pod nagraniem.

Internauci reagują na nagranie Joanny Koroniewskiej

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Co ciekawe internauci nie byli oburzeni tym, jakie wiadomości otrzymuje aktorka. Skupili się za to na jej poczuciu humoru i komediowym gagu, który stworzyła, inspirując się wiadomościami od fanów stóp. "Ale kino. Padłam", "Lubię to wasze poczucie humoru i dystans do wszystkiego. Nie zmieniajcie się", "Zdziwienie Dowbora po prostu bezcenne. Uwielbiam was! A panią, pani Joasiu szczególnie! Ten dystans do siebie to mistrzostwo świata!" - pisali.