Melissa Williams pochodzi z Bridgend w Południowej Walii. Influencerka planowała wziąć ślub w 2020 roku, jednak światowa pandemia koronawirusa zmieniła jej plany. Ceremonia została przełożona, ale Williams wcale nie rozpaczała z tego powodu. - Nienawidziłam tego, jak wyglądałam, więc właściwie cieszyłam się, że ten dzień został przełożony - powiedziała dla "Daily Mail" Melissa, która ważyła wtedy 158 kg. Wybrana suknia ślubna także nie spełniała jej oczekiwań. - Musiałam coś kupić, choć i tak wiedziałam, że w żadnej sukience nie będę ładnie wyglądała - wyjawiła dla Caters News. Williams postanowiła coś zmienić.

Melissa Williams została zawstydzona w parku rozrywki. Przeszła operację

Melissa Williams nie ukrywała tego, że jej styl życia pozostawał wiele do życzenia. Nie ćwiczyła i spożywała niezdrowe posiłki. - Objadałam się - mówiła dla Carter News. Williams postanowiła zmienić swoje życie po traumatycznej wizycie w parku rozrywki. Chciała skorzystać z atrakcji z synem, jednak obsługa nie wyraziła na to zgody. Pracownicy bali się, że urządzenia mogą złamać się pod ciężarem kobiety. - Nigdy nie czułam się bardziej zawstydzona niż w tamtym momencie - wyznała influencerka dla Caters News. To była przełomowa chwila. Zaczęła ćwiczyć i jeść zdrowo, jednak wiedziała, że nie osiągnie w ten sposób wymarzonego celu. Przeszła operację pomostowania żołądka. Melissa mogła liczyć na wsparcie rodziny, która zaoferowała zapłatę za zabieg. Ukochany kobiety także był dla niej podporą w trudnych chwilach.

Dzięki zmianie nawyków oraz operacji Melissa schudła przed ślubem 68 kilogramów. Efekty były spektakularne. Influencerka zaczęła jeść jogurty naturalne, warzywa, owoce oraz jajka. Wprowadziła także do życia aktywność fizyczną. Utrata wagi zmusiła Melisę do kupna nowej sukni ślubnej. - Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy spojrzałam na siebie w lustrze. Czułam się niesamowicie i w końcu nie martwiłam się o swoją wagę - wyznała. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Melissa Williams wyszła za mąż. "Miałam najwspanialszy dzień ślubu"

Melissa Williams i jej ukochany stanęli na ślubnym kobiercu 29 kwietnia 2022 roku. Rodzina ledwie poznała kobietę, gdy pojawiła się na ołtarzu. - Miałam najwspanialszy dzień ślubu. Taki, o jakim mogłam tylko pomarzyć - powiedziała dla Caters News. Williams opowiedziała także o podróży poślubnej. - Nosiłam sukienki bez spodenek i bez otarć na nogach - wyznała. Później Melissa postanowiła inspirować inne kobiety i obecnie działa jako influencerka w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się zdrowymi nawykami z obserwatorami. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad sześć tysięcy użytkowników. Na ten moment udało jej się schudnąć ponad 80 kg. ZOBACZ TEŻ: Skrzynecka na detoksie ekspresowo schudła. Zeszło dziesięć kilo w pięć tygodni. Wykluczyła jedną grupę produktów

