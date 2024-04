Aleksandra i Michał Żebrowscy z chęcią publikują na Instagramie sceny z życia rodzinnego. Małżonkowie nie raz już udowodnili, że mają do siebie dystans. Nie boją się też żadnych kontrowersji. Tym razem Michał Żebrowski opublikował zdjęcie z okazji 37. urodzin żony. Rzecz w tym, że na fotografii oboje są w negliżu. W komentarzach zrobiło się gorąco.

Żebrowscy w negliżu. Internauci w emocjach. "Ładnie się tam bawicie"

Aleksandra Żebrowska promuje na Instagramie realistyczne podejście do tematu macierzyństwa. Jej posty spotykają się z dużym zainteresowaniem internautów. 5 kwietnia influencerka skończyła 37 lat. Przy tej okazji jej mąż wrzucił na Instagram wspólne, roznegliżowane zdjęcie. W komentarzach zawrzało. "Mam głupie skojarzenia, patrząc na to zdjęcie", "Trochę wygląda jak kadr z jakiegoś filmu z nienachalną fabułą", "Ładnie się tam bawicie" - pisali rozemocjonowani internauci. Wielu komentujących ograniczyła się jednak do złożenia urodzinowych życzeń i gratulacji. Pojawiały się jednak także bardziej poważne, filozoficzne wręcz głosy. "Przykre, jak bardzo czujemy się swobodnie, jakim posługujemy się językiem, jak skracamy dystans, jak pozwalamy sobie powiedzieć więcej niż do kumpla" - napisała jedna z internautek.

Żebrowska na Instagramie pokazuje macierzyństwo bez lukru

Aleksandra Żebrowska urodziła się 5 kwietnia 1987 roku w Warszawie. Wywodzi się z dużej rodziny, jest najstarsza spośród ośmiorga dzieci. W 2009 roku wyszła za Michała Żebrowskiego. Para doczekała się czwórki dzieci: trzech synów - Franciszka, Henryka, Feliksa oraz córki Łucji. Rodzina mieszka na Podhalu, gdzie prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Aleksandra Żebrowska zdobyła popularność w sieci dzięki pokazywaniu macierzyństwa bez lukru. Jej grono obserwatorów na Instagramie stale się powiększa. Obecnie żonę Michała Żebrowskiego śledzi ponad 400 tysięcy użytkowników. Szczerość influencerki często spotyka się z uznaniem odbiorców, ale nie raz musiała mierzyć się także ze sporą krytyką.