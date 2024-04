Aneta Glam zdobyła popularność dzięki reality show "Żony Miami". Niedawno można było śledzić także jej poczynania w "Królowej przetrwania". O celebrytce jest też głośno ze względu na nieustający konflikt z Caroline Derpieński. Aneta Glam często na Instagramie pozuje u boku ukochanego George'a Wallnera. Z 73-letnim przedsiębiorcą i multimilionerem związana jest od ponad dekady. Pod jednym z ostatnich wspólnych zdjęć internautka pozwoliła sobie na przytyk. Celebrytka nie pozostała jej dłużna.

REKLAMA

Zobacz wideo Aneta Glam wychwala Agatę Rubik. Jaka jest naprawdę?

Aneta Glam odpowiada na komentarz internautki. Związała się z partnerem dla pieniędzy?

Aneta Glam pozostaje w nieformalnym związku i nie ma zamiaru decydować się na ślub. Ostatnio na Instagramie pokazała zdjęcia z Wielkanocy w Miami. Na jednej z fotografii znalazł się też jej ukochany. Internautka pod postem zostawiła złośliwy komentarz. "Ciekawe, czy byłabyś w związku z tym panem, gdyby nie jego kasa? Bardziej wizualnie pasuje do twojej mamy" - napisała. Nie musiała długo czekać na odpowiedź Anety Glam. "Ciekawe, czy gdybyś nie była zwyczajną materialistką, to dojrzałabyś w tym panu piękno jego osoby, a nie tylko portfel" - napisała.

Nie mogą niektórzy ścierpieć mojego szczęścia, bo wiedzą, że ich to nigdy nie spotka. Jestem żywym dowodem na to, że w życiu można mieć wszystko. Więc co się z tym wiąże, dowodem na ich nieudolność

- dodała.

Wściekła Aneta Glam odpowiada na zarzut internautki. 'Byłabyś z tym panem, gdyby nie jego kasa?' fot. Instagram.com/anetaglam

Aneta Glam o związku z Georgem. "On jest prawdziwy"

Aneta Glam w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl ujawniła, jak należy dbać o związek. Wypowiedziała się na temat swojego partnera. - Trzeba być prawdziwym. On jest prawdziwy. Mieliśmy takie szczęście, bo bardzo mało jest prawdziwych ludzi. (...) On nigdy nie kłamie, on nigdy nie naciąga, nigdy nie udaje czegoś lub kogoś. Ja jestem taka sama, można to było zobaczyć w programie "Królowa przetrwania", że jestem po prostu cały czas sobą i to jest chyba sposób na nie tylko na związek pomiędzy kobietą i mężczyzną, ale w ogóle we wszystkich relacjach i w ogóle w życiu. Na długą metę to jest sposób na to, żeby osiągać sukcesy w każdej dziedzinie, żeby być sobą - podkreśliła.