Magdalena Stępień większą popularność zyskała, gdy na jaw wyszło, że jest w związku z Jakubem Rzeźniczakiem. Choć wyglądali na zakochanych, to jednak doszło do rozstania. Modelka była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Później piłkarz podkreślał, że była to świadoma i przemyślana decyzja. Byli zakochani przez długi czas prali publicznie brudy. Wszystko w obliczu ciężkiej choroby ich syna, którego niestety nie dało się uratować. Magdalena Stępień straciła ukochane dziecko, ale pomału stara się jakoś funkcjonować. Chętnie pozostaje w kontakcie z fanami, a ostatnio przygotowała dla nich kolejne "Q&A".

Magdalena Stępień w przeszłości. Mamy zdjęcia

Podczas serii pytań i odpowiedzi pojawiły się nawiązania do jej włosów. Celebrytka od lat jest wierna długim, ciemnym pasmom. Jak zapowiedziała, jej celem jest osiągnąć długość do pasa. Przy okazji pokazała swoje zdjęcia z przeszłości. Nosiła krótką fryzurę, a także miała inny kolor. Gdy jeden z użytkowników Instagrama skomplementował ją za to, jak wyglądała w bobie, ona dodała dwa inne zdjęcia z dawnych lat i napisała: "Był też blond przez chwilę" i dodała radosną emotkę. Widzimy, że wtedy też miała długie włosy i postawiła na modne kiedyś ombre. Jesteście ciekawi, jak się wtedy prezentowała? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Choć o Magdalenie Stępień zrobiło się głośno w 2020 roku przez relację z Rzeźniczakiem, to jednak już wcześniej pojawiła się w mediach. W 2015 roku wzięła udział w piątej edycji "Top Model" (w tym samym sezonie była też Karolina Gilon czy Karolina Pisarek). W późniejszych wywiadach, kiedy wspominała przygodę z show TVN, wyznała, że była bardzo zdeterminowana, żeby przejść casting. "Aż za bardzo chyba chciałam, bo prosiłam ich, żeby mnie tylko wzięli, bo mówili, że ciało mam idealne, ale niestety, że twarz mam 40-latki, że wyglądałam bardzo staro. Ale myślę, że głównie chodziło o to, że dużo solarium, wcześniej paliłam papierosy. (...) Widzę też różnicę, jak wyglądałam wtedy, jak wyglądam teraz" - powiedziała w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl w zeszłym roku. Niestety nie wygrała programu, odpadła tuż przed finałem.