Meghan Markle zarówno kiedy pełniła obowiązki w rodzinie królewskiej, jak i teraz, kiedy mieszka z księciem Harrym w Stanach Zjednoczonych, może pochwalić się nienagnanym wizerunkiem. Amerykanka zna się też na modzie, a jej stylizacje są przemyślane i stylowe. Równie idealne są jej fryzury, jak i makijaż. Markle jednak nie zawsze tak się prezentowała. Dobitnie udowadniają to jej archiwalne zdjęcia.

Tak Meghan Markle wyglądała, nim zaczęła zarabiać

Meghan Markle była popularna jeszcze nim wyszła za księcia Harry'ego. Starała się bowiem robić karierę w show-biznesie już od 2005 roku. Pierwsze role Markle nie były spektakularne. Przełom nastąpił w 2018 roku, kiedy to zagrała w serialu "W garniturach". Produkcja o ambitnych prawnikach przyniosła jej wielką sławę i duże pieniądze. Już wtedy Markle mogła pochwalić się zadbanym i idealnym wizerunkiem. Kiedy później wyszła za księcia Harry'ego, także prezentowała się nienagannie. Dysponowała wszak środkami pozwalającymi jej na to, żeby o siebie dbać. Jednak ponad 20 lat temu nie było tak kolorowo.

Na archiwalnych zdjęciach, których nie brakuje w sieci, można zobaczyć, jak Meghan prezentowała się jako nastolatka. Już jako podlotek mogła cieszyć się niebanalną urodą. Była urocza i dziewczęca. Widać, że nie przykładała aż tak dużej wagi do perfekcyjnie ułożonej fryzury czy idealnego makijażu. Na głowie można dostrzec dziewczęce loczki. Markle miała też rozbrajający uśmiech z diastemą. Mimo że diastema nie jest wadą zgryzu, to jednak, jak widać na aktualnych zdjęciach, aktorka postanowiła się jej pozbyć.

Meghan Markle chce zarobić na dziedzictwie księżnej Diany?

Ostatnio o Meghan Markle znów jest głośno. Ekspert od rodziny królewskiej twierdzi, że zachowanie żony księcia Harry'ego jest skandaliczne. Ma wykorzystywać dziedzictwo księżnej Diany, aby pomóc swojemu nowemu biznesowi. "To naprawdę znaczące, że nowa marka Meghan American Riviera Orchard została wprowadzona na rynek w tym samym dniu, co wręczenie nagrody Diany. Meghan zawsze postrzegała siebie jako spadkobierczynię Diany. Postrzegała siebie jako osobę cierpiącą z powodu mediów tak samo, jak Diana cierpiała. Po tej stronie pojawiła się ogromna fala krytyki, że po prostu próbuje zarobić na dziedzictwie Diany" - cytuje słowa eksperta "The Mirror". Szacuje się, że na całym przedsięwzięciu Meghan Markle może dorobić się prawdziwej fortuny. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.