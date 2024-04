Tak Dorota Szelągowska wyglądała na początku kariery. Spójrzcie na tę fryzurę

Dorota Szelągowska aktualnie jest związana ze stacją TVN. Od lat prowadzi w stacji programy wnętrzarskie, takie jak "Dorota Was urządzi", "Weekendowe metamorfozy Doroty" a ostatnio "Totalne remonty Szelągowskiej". Nie każdy jednak pamięta, że specjalistka od urządzania wnętrz swoją przygodę z telewizją zaczynała w TVP. Pamiętacie, jak się wtedy prezentowała?

Zobacz wideo Szelągowska ma nowego partnera. Będzie go zabierała na ścianki?

Dorota Szelągowska na początku kariery. Bardzo się zmieniła?

Dorota Szelągowska zadebiutowała w telewizji w 1998 roku. To wówczas u boku Piotra Świąca prowadziła wakacyjny program Telewizji Polskiej "Rower Błażeja". Format cieszył się dużym zainteresowaniem. Przypomnijmy, że był to teleturniej, w którym można było wygrać pobyt w hotelu lub nagrody książkowe. Później awansowała i została wydawczynią formatu. Ponadto w TVP Prowadziła "Pytanie na śniadanie" i "Polskie lato". To właśnie kadr z tego ostatniego formatu jakiś czas temu trafił do sieci. Ujęcie z 1999 roku obiegło sieć. I nic dziwnego, bo widać, że dziennikarka już wtedy zachwycała urodą. Co więcej w oczy rzuca się fryzura córki Katarzyny Grocholi. Szelągowska miała urocze kręcone włosy. Nie podkreślała ich jednak, ale wiązała. Ponadto nie sposób zauważyć pięknych kości policzkowych i niesamowitej naturalności, która do dzisiaj bije od prezenterki.

Szelągowska w 1999 roku instagram.com/dotindotin

Dorota Szelągowska eksperymentowała z kolorem włosów

Dorota Szelągowska od jakiegoś czasu jest wierna blondowi. Włosy ścina dosyć krótko. Do takiej długości mogła zainspirować ją nieprzyjemna przygoda u fryzjera, kiedy podczas farbowania ten spalił jej włosy. Fryzury nie dało się uratować (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Zdecydowanie częściej prezentuje naturalne kręciołki niż wyprostowane pasma. Niektórzy mogą nie pamiętać, ale prezenterka kiedyś farbowała włosy na ciemne odcienie brązu. Dodatkowo przed laty Szelągowska była fanką grzywek - czasem decydowała się na taką zaczesywaną na bok, innym razem ścinała ją na prosto. Zdjęcia, na których widać metamorfozy córki Katarzyny Grocholi możecie obejrzeć w naszej galerii, w górnej części artykułu.