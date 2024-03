Olga Kalicka zyskała sporą sławę dzięki roli Magdy w "Rodzince.pl", która była dziewczyną najstarszego syna Boskich. Przez lata budowała swoją pozycję w filmowym świecie, dzięki czemu stała się jedną z bardziej rozchwytywanych aktorek. Chętnie pokazuje swoje życie od kuchni w mediach społecznościowych. Tym razem zaskoczyła fanów i zaprezentowała się bez makijażu.

REKLAMA

Zobacz wideo Władek "Beauty boy" o początku przygody z makijażem

Olga Kalicka pokazała się bez makijażu. Są pierwsze komentarze

Choć aktorka przez jakiś czas odpuściła sobie karierę, by bardziej poświęcić się macierzyństwu, nie zapomniała, by zadbać o strefę medialną. Na Instagramie obserwuje ją obecnie prawie pół miliona użytkowników. To właśnie na tej platformie relacjonuje swoją codzienność, w której przewagę ma jej marka odzieżowa oraz losowe ujęcia z dnia. W tym roku powróciła także na ekrany w filmie "Dziewczyna influencera", w którym zagrała jedną z głównych ról. Należy też wspomnieć, że na co dzień gra także w teatrze. Aktorka stara się być jednak aktywna i nie próżnuje. Tym razem na profilu na Instagramie pojawiła się rolka, w której Kalicka zmywa makijaż i pokazuje, jak wygląda bez grama podkładu czy tuszu do rzęs. "Dziś makijaż był wyjątkowy, bo prosto po spektaklu w teatrze" napisała. W komentarzach pojawiły się pierwsze opinie: "Przepiękna", "Śliczna", "Oj tak, ciężar zmyty. Pozdrawiam serdecznie", "Wow", a także pozytywne emotki.

Olga Kalicka pokazała się bez makijażu na Instagramie. 'Ciężar zmyty' Fot. instagram.com/olgakalicka

Olga Kalicka szczerze o trudach macierzyństwa

W 2019 roku na świat przyszedł syn aktorki i jej byłego już narzeczonego, Cezarego Nowaka. Aleks skończy w tym roku już pięć lat, ale jego rodzice rozstali się dwa lata po jego narodzinach. Na kanale Magdy Mołek na YouTube w programie "W moim stylu" Kalicka wyznała prawdę o macierzyństwie. Ważna była wizyta u terapeutki. - Po rozstaniu z tatą Aleksia byłam samodzielną mamą, która z dumą chodziła i mówiła, jaka to jest dzielna, potrafi wszystko ogarnąć. Aż do pewnego poniedziałku, kiedy poszłam na terapię i mówiłam przed terapeutką: "bo ja jestem taką samodzielną mamą" i ona powiedziała: "stop, kim pani jest? Jeszcze raz, bo pani teraz chce mi powiedzieć, że jest w tym bardzo osamotniona, to może warto teraz powiedzieć, że jest pani samotną mamą i to jest trudne". Wtedy wylał się potok łez - opowiedziała o trudnym doświadczeniu. Podkreśla, że teraz jest znacznie lepiej, ale zdarzają się dni, że Kalicka czuje się samotna.

Olga Kalicka kapif