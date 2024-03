Robert Lewandowski może odpocząć po trudnym meczu, jaki polska drużyna rozegrała we wtorek z Walią. Dzięki karnym pokonaliśmy przeciwników i awansowaliśmy na Euro 2024. W środę wieczorem kapitan naszej reprezentacji wrócił do Hiszpanii, gdzie mieszka na co dzień. Na lotnisku czekały na niego córki i żona, a radosne powitanie mogliśmy zobaczyć na InstaStories. Teraz małżonkowie chcą odpocząć od obowiązków i spędzają rodzinnie czas. Piłkarz udostępnił zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, co porabiają. Uwagę zwraca przy okazji otoczenie, w jakim się znaleźli.

Robert Lewandowski pokazał ogród. Jak wygląda?

W związku z tym, że Robert gra w FC Barcelona, Lewandowscy przeprowadzili się do Hiszpanii. Na początku w 2021 roku kupili willę na Majorce. Jej wartość szacuje się na ok. cztery miliony euro. Domownicy nie mają bezpośredniego dostępu do morza, ale dzięki temu zachowują większą prywatność. Dom ma ponad 400 metrów kwadratowych i wokół sporą działkę. Nie zabrakło oczywiście basenu oraz zabawek dla ich córek. Prawdopodobnie to właśnie tutaj teraz spędzają czas Lewandowscy, o czym mogą świadczyć rajskie widoki, które widzimy na zdjęciu udostępnionym przez piłkarza. Choć to Lewandowscy z córkami są na pierwszym planie, to uwagę kradnie także ich ogród. Jest zielono, są palmy. Nie zabrakło także przestrzeni do wypoczynku w postaci szarej leżanki czy miejsca do zabawy dla Klary i Laury w postaci trampoliny. Nic dziwnego, że Anna i Robert pozują szczęśliwi - nie tylko mają bardzo dobry okres w życiu, lecz także znaleźli swoje idealne miejsce. Zdjęcie znajdziecie poniżej.

Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert Lewandowscy doskonale czują się w Hiszpanii. Trenerka odkrywa tam nowe pasje, pokochała taniec. Nie ukrywa, że ma nadzieję, że zostaną w tym kraju na dłużej. "Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Przyjęto nas tutaj naprawdę cudownie - Katalończycy są bardzo otwarci, sympatyczni i pomocni. Ja jestem typem ekstrawertyczki, dlatego szybko się tu odnalazłam i zaaklimatyzowałam. Zapisałam się na lekcje bachaty, dzięki czemu szybko zdobyłam nowe znajomości" - mówiła w rozmowie z Party.

Posiadłości Lewandowskich. Małżonkowie inwestują w nieruchomości

Anna i Robert Lewandowscy później kupili też dom w Barcelonie. Urządzony jest w minimalistycznym stylu. W środku jest bardzo jasno dzięki dużym oknom. Oczywiście milionerzy mają też mieszkania w Warszawie. Najczęściej gdy są w stolicy, zatrzymują się w nieruchomości położonej w okolicach Łazienek Królewskich. Zdjęcia z posiadłości Lewandowskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.