Abby i Brittany Hensel to syjamskie bliźniaczki, które zyskały rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie Oprah Winfrey w 1996 roku. Miały wtedy zaledwie sześć lat. Bliźniaczki dzielą to samo ciało, ale mają osobne serca, żołądki, kręgosłupy, płuca i rdzeń kręgowy. Abby kontroluje prawą rękę i nogę, a Brittany lewą część ciała. Kilkanaście lat po wizycie u Oprah stacja TLC zaproponowała im realizację własnego reality show. Program "Abby&Britanny" dokumentował ich codzienne życie, w tym m.in. chodzenie do szkoły i radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego, a losy sióstr śledziły miliony widzów. Co dziś u nich słychać? Bliźniaczki wyszły za mąż.

Syjamskie bliźniaczki poślubiły tego samego mężczyznę. Planują też dzieci

Abby i Brittany Hensel nadal mieszkają w Minnesocie, gdzie dorastały i aktualnie pracują jako nauczycielki w szkole podstawowej. W swoim programie wspominały, że od początku życia wpajano im, że nic nie przeszkodzi im w realizacji ich marzeń. - Nasi rodzicie nie pozwalali nam migać się od obowiązków i stosować wymówek. Jesteśmy tak wychowane, że wierzymy, że możemy osiągnąć wszystko, czego tylko zapragniemy - mówiły siostry. Bliźniaczki są dziś szczęśliwymi żonami. Opublikowały na Facebooku zdjęcie z ceremonii ślubnej. Abby i Britanny poślubiły pielęgniarza i weterana Amerykańskiej Armii. Jak się okazuje, para miała sformalizować swój związek już w 2021 roku. Informację o zamążpójściu potwierdziła jedna ze znajomych. "Hej, to moje przyjaciółki! Kocham Britt i Abby. Są mężatkami już od jakiegoś czasu" - napisała pod zdjęciem sióstr w serwisie Reddit. Jakie Brittany i Abby mają plany na przyszłość? Bliźniaczki nigdy nie wykluczały, że w przyszłości chcą zostać matkami. Z medycznego punktu widzenia nic nie stoi im na przeszkodzie, bo ich organy są sprawne jak u każdej zdrowej kobiety.

Abby and Brittany Hensel Abby and Brittany Hensel ; fot. facebook.com/Abby and Brittany Hensel

Rodzice syjamskich bliźniaczek mogli je rozdzielić. Zrezygnowali w związku z ogromnym ryzykiem

Rodzice Abby i Britanny mieli możliwość zgodzić się na operację, aby spróbować rozdzielić syjamskie siostry, ale szansa na ich przeżycie była niewielka, a ryzyko ogromne, więc zrezygnowali. Jakiś czemu temu Abby i Brittany wycofały się z pokazywania się publicznie i skupiły się na sobie, swojej pracy w szkole i życiu uczuciowym. Niewiele wiadomo też o samym ślubie i kwestiach prawnych związanych z takim układem.