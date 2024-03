Martyna Wojciechowska znowu to zrobiła. Tak pokazała się fanom

Martyna Wojciechowska jest jedną z tych znanych pań, która naprawdę wiele robi dla innych kobiet. Nie tylko je wspiera i pokazuje ich siłę w swoim programie "Kobieta na krańcu świata", lecz także sama jest przykładem na to, że można realizować swoje cele oraz marzenia i nie bać się sięgać nawet po te, które wydają się bardzo trudne w osiągnięciu. Wojciechowska ma nie tylko piękne wnętrze, lecz także zachwyca naturalną urodą. Dziennikarka niedawno opublikowała zdjęcie bez makijażu i pokazała innym, że w każdych warunkach możemy wygladać świetnie.

Martyna Wojciechowska bez makijażu

Ujęcie, na którym dziennikarka pozuje w naturalnej wersji, pojawiło się na jej InstaStories. Nie tylko nie ma makijażu, lecz także jej włosy są niesfornie ułożone. Zdjęcie zostało zrobione po kolejnej wyprawie, na którą się udała. Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony. Wojciechowska w wywiadach wyznała, że nie stosuje dużej ilości kosmetyków. Stara się za to używać dobrej jakości kremów, które pomagają zachować jej skórę w dobrej kondycji oraz działają regenerująco. Takie produkty są dla niej ratunkiem podczas wypraw, jak np. wtedy, gdy wybrała się na najwyższy szczyt na Ziemi. Cel osiągnęła. "18 lat temu zdobyłam Mount Everest. Choć lekarze mówili, że po złamaniu kręgosłupa nie wrócę do pełnej sprawności, że nie będę mogła się wspinać. A jednak. ZROBIŁAM TO" - napisała pod jednym z najnowszych postów. Jednak po powrocie jej skóra była w złym stanie. Jak przyznała Martyna Wojciechowska w rozmowie z Gazeta.pl - "po odmrożeniu twarzy podczas wyprawy (...) wiele pracy włożyłam w odnowę skóry - kilka razy robiłam zabieg laserem (...), który złuszcza skórę i pomaga pozbyć się przebarwień i nierówności". Martyna Wojciechowska od lat wspiera różne akcje i fundacje. Chce przekazać kobietom, jak wiele potrafimy i możemy, a także byśmy uwierzyły, że jesteśmy wystarczające. "Pamiętaj, jesteś wystarczająco piękna, mądra, zdolna, zabawna…" - podkreśla dziennikarka. Dodała też, żeby każda z nas robiła to, co uważa za słuszne.

Gwiazdy bez makijażu

Coraz więcej gwiazd i celebrytek wspiera ruch body positive. Bez makijażu i filtrów bardzo często pokazują się przede wszystkim Aleksandra Żebrowska, która walczy z wyidealizowaną rzeczywistością w sieci, Zofia Zborowska czy Joanna Koroniewska. W naturalnej wersji możecie zobaczyć także np. Magdę Gessler czy Katarzynę Cichopek. Zobacz też: Koroniewska usłyszała, że jest "zaniedbana jak Żebrowska i Zborowska". Przepięknie się odgryzła.