Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak w lutym poinformowali, że zostali rodzicami. Tą wiadomością przerwali ciszę, jaka przez kilka dni panowała na ich profilach w mediach społecznościowych i wywołała wśród ich fanów niepokój. Na szczęście ich córka Antonina jest zdrowa i od razu stała się gwiazdą na Instagramie rodziców. Ci chętnie relacjonują, jak upływa im czas we troje. Choć nie ukrywają, że bywa ciężko i zdarza im się prosić obserwatorów o pomoc, to dbają także o to, by nie brakowało radosnych chwil. Zobaczcie, co piłkarz i jego żona udostępnili. Niektórzy pękają ze śmiechu.

Jakub Rzeźniczak bawił się z córką, a Paulina chwyciła za telefon

Wszyscy wiemy, jaką przeszłość ma Jakub Rzeźniczak. Piłkarz jednak nie ukrywa, że nie był szczęśliwy, a radość znalazł dopiero u boku Pauliny. Oboje podkreślają, że córka jest owocem ich wielkiej miłości, co Rzeźniczak stara się pokazywać także w mediach społecznościowych. Razem z żoną udostępniają posty, na których możemy zobaczyć, jak opiekuje się dziewczynką. Teraz pokazali szalone chwile w ich domu. Na filmie Jakub Rzeźniczak tańczy z kołyską. Widać przy tym, że doskonale się bawi w rytm prostego przeboju. "Ta piosenka zaczęła nas prześladować. Ale do zabawy z Antoninką nadaje się znakomicie. Dla kumatych - Wojtek rządzi. Rodzicielstwo • Rodzice • Pamiętniki z Wakacji • Tata i Córka • Taniec • Miłość" - czytamy pod spodem. Choć na Rzeźniczaków spada bardzo wiele krytyki, a zwłaszcza na piłkarza, który nie odnajdował się w roli ojca przed narodzinami małe Antoniny, to jednak mają oni fanów, którzy kibicują małżonkom. Oni poczuli się rozbawieni nagraniem, a nawet poruszeni. "Bo szczęśliwy tata to i dziecko szczęśliwe", "Super spędzacie za sobą czas", "Od samego patrzenia już mi się w głowie kręci" - komentują sympatycy Rzeźniczaków. Zdjęcia ich rodziny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Paulina Rzeźniczak o porodzie

Rzeźniczakowie nie od razu zdecydowali się poinformować o tym, że ich córka pojawiła się na świecie. Usunęli się z mediów społecznościowych na kilka dni, ale dopiero później zdradzili, co się w tym czasie działo. Żona piłkarza podczas sesji "Q&A", którą zorganizowała dla użytkowników Instagrama, wyznała, że po porodzie nastąpiły komplikacje z dziewczynką. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. "Cieszę się każdego dnia" - dodała przy okazji Paulina. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Paulina Rzeźniczak szczerze o porodzie córki. "Mieliśmy komplikacje".