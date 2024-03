W 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, popularne stało się wyrażenie "polski hydraulik". To miało wydźwięk pejoratywny i odniosło się do taniej siły roboczej, która miała napływać z Europy Środkowo-Wschodniej do zachodniej części kontynentu. Hasło, które było wyrazem sprzeciwu niektórych państw UE (zwłaszcza Francji) wobec zmian zachodzących na rynku europejskim, w pewnym momencie zostało wykorzystane przez Polską Organizację Turystyczną, by promować nasz kraj. Twarzą kampanii został przystojny Piotr Adamski. Model zachwycił francuskie media. Nie tylko zresztą je.

Piotr Adamski w roli polskiego hydraulika

Piotr Adamski wcielił się w rolę polskiego hydraulika 19 lat temu. Sesja zdjęciowa, w której model prezentował się w stroju hydraulika, została przyjęta bardzo dobrze. Francuzi zachwycali się polskim poczuciem humoru, a panie wzdychały do Adamskiego. Kampania otworzyła też modelowi drzwi do kariery. Mężczyzna bywał na salonach i zapraszano go do kolejnych sesji zdjęciowych. On sam jednak zdawał sobie sprawę, że jego popularność może szybko zmaleć. Nie chciał więc wiązać przyszłości z rolą modela czy celebryty. "Za tamtą reklamę kilkanaście lat temu dostałem 400 złotych. Sukces był bardziej medialny niż finansowy"- wyznał w rozmowie z natemat.pl w 2019 roku. A później dodał:

Modeling jest fajny, ale jest też mocno ryzykowny. Cokolwiek się stanie, wypadek, złamana ręka, przewrócę się, rozetnę twarz, to w tym momencie nie mam nic. A jeśli nie mam doświadczenia w innej pracy i co? Zaczynam od zera? Bardzo lubię modeling, ale to miał być etap przejściowy. Taki był plan.

Adamski nim zrezygnował z show-biznesu na stałe, wystąpił w "Tańcu z gwiazdami", gdzie pląsał na parkiecie u boku Blanki Winiarskiej. Wziął udział w reklamie popularnego środka do czyszczenia rur kanalizacyjnych. Później mocno się zmienił i próbował swoich sił jako model plus size. Adamski miał jednak na siebie konkretny plan. Widać było, że trwało stąpa po ziemi i chce zajmować się finansami.

Wcześniej było to pośrednictwo kredytowe przy kredytach hipotecznych, teraz wszelkie kredyty - gotówkowe, leasingi, firmowe, hipoteczne. Zaczynałem od doradcy, który dopiero się uczy. W 2006 roku założyłem swoją działalność. Szybko zobaczyłem, że to mi się podoba. Ja to naprawdę lubię

- powiedział z natemat.pl.

Jak dziś wygląda polski hydraulik?

Piotr Adamski jest obecnie aktywny na Instagramie. Chętnie pokazuje też aktualne zdjęcia. Widać, że mocno się zmienił. Pozostał przy długich włosach, ale te ściemniały. Zapuścił też brodę. Metamorfozie uległa również jego sylwetka. Więcej zdjęć modela znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.