Nie ma się co oszukiwać - mycie okien nie należy chyba do niczyich ulubionych obowiązków. Mimo to często motywujemy się do tej czynności przed Wielkanocą nie tylko ze względu na zbliżające się święta, ale również w ramach wiosennych porządków. Dokładne odczyszczenie brudu, a także pozbycie się smug z szyb bywa jednak uciążliwe. Jedna z tiktokerek, która na platformie zajmuje się udzielaniem rad na temat sprzątania, podzieliła się sposobem na czyste okna, który wymaga jedynie kilku rzeczy.

Jak prosto umyć okna? Prosty trik od tiktokerki

Rada na proste umycie okien płynie od influencerki o imieniu Julia, która prowadzi konto o nazwie Jusivince Cleaning & Lifestyle. Do odtworzenia tego triku potrzebny jest uniwersalny płyn do mycia, mop, silikonowa ściągaczka do wody oraz ściereczka z mikrofibry. Opcjonalnie można wykorzystać także butelkę z atomizerem. W pierwszym kroku należy rozpylić lub nałożyć płyn na szybę. Następnie dokładnie czyścimy ją przy pomocy mopa. Gdy cała powierzchnia będzie już błyszczeć, nadmiar produktu zbieramy ściągaczką. Na koniec zdejmujemy końcówkę mopa, zamiast której zakładamy ściereczkę z mikrofibry i wycieramy wszystko do sucha. I voila - perfekcyjnie czyste okna gotowe. Tiktokerka poleca ten sposób zwłaszcza w sytuacji, gdy do umycia mamy dużą powierzchnię.

