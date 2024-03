Beata Tadla zrzuciła 18 kilogramów. Zrezygnowała z kilku produktów i zmieniła podejście

Beata Tadla od lat jest związana z mediami. Obecnie możemy oglądać ją na antenie TVP2, gdzie po zmianie władzy w Polsce przyjęła propozycję powrotu do stacji i została prowadzącą "Pytania na śniadanie". Dziennikarka od początków kariery przeszła spektakularną metamorfozę. Tadla chętnie pokazuje stare zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak wyglądała ponad 20 lat temu.

Zobacz wideo To bardzo ważny apel

Jak schudła Beata Tadla?

"Ta starsza pani to ja, (...) 18 kilogramów temu" - napisała pod fotografią Beata Tadla, którą opublikowała kiedyś na Instagramie. W przeszłości widać, że nosiła większy rozmiar. Jak Tadli udało się pozbyć 18 kilogramów? "Po prostu zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam" - wyznała kiedyś w rozmowie z "Super Expressem". Beata Tadla nieco więcej o swojej diecie opowiedziała też dziennikarzowi Plotka. Dowiedzieliśmy się, że na jej talerzu lądują przede wszystkim warzywa. Dziennikarka sięga chętnie po te strączkowe, "żeby uzupełniać niedobory, które z powodu tego, że nie je mięsa, mogą się pojawić". Dziennikarka oprócz tego je dużo ziaren i zup. Do tego oczywiście gospodyni "PnŚ" dołożyła aktywność fizyczną - lubi jogę, chodzi na basen, a także uprawia nordic walking. Zdjęcia Beaty Tadli z różnych etapów jej życia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

