Anna Lewandowska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych WAGs na świecie. Rozpoznawalność przyniósł jej nie tylko fakt, że jest małżonką Roberta Lewandowskiego, ale również wzmożona aktywność w mediach społecznościowych. Miłośniczka sportu regularnie publikuje na swoim instagramowym koncie coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Lewandowska pokazuje internautom zarówno treści zawodowe, jak i nieco bardziej prywatne. Tym razem zrobiło się o niej głośno z powodu wizyty u męża. Doszło do niej po zmroku i trwała wyjątkowo krótko.

Anna Lewandowska odwiedziła męża. Nie poświęciła mu jednak zbyt wiele czasu

Mecz piłki możnej Polska-Estonia zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że z wydarzeniem wiążą się ogromne emocje. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie od jego wyników uzależnione jest to, która drużyna awansuje na Euro 2024. Oczywistym wydaje się więc fakt, że w tak stresujących momentach niezwykle ważne jest wsparcie najbliższych. To właśnie dlatego Anna Lewandowska postanowiła odwiedzić swojego męża, Roberta. W piłkarzu pokładane są spore nadzieje, a co za tym idzie ciąży na nim niemała presja. Prawie równo 24 godziny przed meczem Lewandowska przybyła do jednego z warszawskich hoteli. To właśnie tam zatrzymało się całe zgrupowanie. Zauważyli ją spostrzegawczy paparazzi. Miłośniczka sportu dotarła na miejsce luksusowym Mercedesem i towarzyszył jej ochroniarz. W hotelu spędziła około 30 minut. Czas ten nie wydaje się długi, lecz był z pewnością wystarczający, aby wesprzeć ukochanego.

Anna Lewandowska wspiera męża. Razem z Robertem Lewandowskim tworzą szczęśliwą parę

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych par w show-biznesowym świecie. Zakochani chętnie pokazują prywatne chwile. Zwykle robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Owocem ich miłości są dwie córki. Dumna mama ochoczo przekazuje internautom ich najnowsze umiejętności rozwojowe. Trzeba przyznać, że sprytu i ciekawości świata im nie brakuje.

Anna Lewandowska fot. Instagram @annalewandowska