Celia Jaunat to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych WAGs na świecie. Rozpoznawalność przyniosło jej nie tylko wstąpienie w związek małżeński z Grzegorzem Krychowiakiem, ale także wzmożona aktywność w mediach społecznościowych. Influencerka regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Robi to jednak na swój własny, określony sposób. Celia dzieli się z internautami relacjami zarówno bardziej prywatnymi, jak i zawodowymi. Obecnie zasugerowała, że szykuje się do zawodów bikini fitness. Najbardziej zaskakująca okazała się jednak jej inspiracja.

Celia Jaunat pokazała internautom zdjęcie konia. Miała ku temu ważny powód

Na instagramowym koncie Celii Jaunat zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu relacji, którą zamieściła influencerka. Pokazała swoim fanom zdjęcie pięknego, błyszczącego wręcz konia z mocno wyrzeźbioną sylwetką. Na fotografii zwierzę stoi tyłem i pozuje na tle pustyni. Poza wypracowanymi kształtami uwagę zwraca także lśniąca, połyskująca w słońcu sierść. Wygląda na niezwykle wypielęgnowaną. Dlaczego żona Grzegorza Krychowiaka dodała takie zdjęcie? Wszystkiego dowiedzieliśmy się z krótkiego, lecz treściwego opisu. "Właściwie taki jest cel zawodniczki bikini" - napisała Celia Jaunat. Jej zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak tworzą zgraną parę. Widać, że się dogadują

Celia i Grzegorz to od dłuższego czasu jedna z najgorętszych par światowego sporu. Nie jest tajemnicą, że zakochanych łączy prawdziwe uczucie. Poznali się oni, gdy influencerka studiowała i pracowała w jednym ze sklepów. To właśnie wtedy piłkarz ujrzał ją po raz pierwszy i niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło. Jaunat i Krychowiak dokładnie 24 grudnia 2019 roku poinformowali swoich fanów, że powiedzieli sobie "tak". Zrobili to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zakochani pobrali się w klimatycznym Paryżu. Elegancka kolacja odbyła się jednak nieco dalej - przygotowano ją w egzotycznym Omanie. Trzeba przyznać, że taka uroczystość nie zdarza się często.

Screen z konta żony Grzegorza Krychowiaka Fot. instagram.com/celiajaunat