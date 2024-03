Patrycja Tuchlińska ma imponujące wykształcenie. Ukończyła niełatwe studia

Patrycja Tuchlińska lubi wystawne życie. Na swoim profilu na Instagramie pokazuje nie tylko zdjęcia z posiadłości, w której mieszka z Józefem Wojciechowskim i synem, lecz także relacjonuje podróże. Chętnie chwali się również prezentami, jakimi jest obsypywana, także przez ukochanego miliardera. Choć teraz ma wszystkie dobra, o jakich marzy, to w przeszłości nie zrezygnowała z wykształcenia. Wybrała kierunek ścisły, a w mediach społecznościowych pochwaliła się, że obroniła pracę inżynierską.

Jakie wykształcenie ma Tuchlińska? Wiemy, jaką uczelnię ukończyła

O związku Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej zrobiło się głośno w 2018 roku. Choć wielu było oburzonych różnicą wieku, jaka jest między zakochanymi, to oni udowadniają, że to nie ma znaczenia i do dziś są razem. W 2021 roku gruchnęła wieść o tym, że spodziewają się dziecka. Modelka urodziła syna, dla którego rodzice wybrali imię Augustyn. Tuchlińska nie musi pracować, a na Instagramie chwali się luksusowym życiem. Ale choć jej życie dziś wygląda jak bajka (przynajmniej tak to wygląda w mediach społecznościowych), to w przeszłości zadbała o swoje wykształcenie. 22 lutego 2018 roku opublikowała na Facebooku zdjęcie sprzed budynku Politechniki Wrocławskiej. "Inżynier Patrycja Tuchlińska, WITAM!" - napisała wtedy pod ujęciem, na którym pozuje uśmiechnięta i z pracą inżynierską w dłoni. Z jej profilu na Instagramie dowiadujemy się, że ukończyła inżynierię mechaniczną. Zdjęcia Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Ich dom to pałac

Zakochani mieszkają w luksusowej willi pod Warszawą, w okolicy Jeziora Zegrzyńskiego. Do piętrowej posiadłości prowadzą okazałe schody z białą balustradą. W środku nie brakuje marmurów i złota, w salonie stworzono małą dżunglę. W środku jest bardzo jasno dzięki ogromnym oknom. Na zewnątrz jest spore podwórko, a także basen. Zobacz: W domu miliardera i Patrycji Tuchlińskiej błysk aż oślepia. Ale dziwnego, że posiadłość miliardera i jego bliskich ocieka luksusem. Jego majątek szacuje się na ponad miliard złotych, a on znajduje się w gronie najbogatszych Polaków.