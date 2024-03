Magdalena Narożna od lat działa na scenie. Związana jest z disco polo, ale pojawia się także w różnych programach rozrywkowych, w tym np. "Twoja twarz brzmi znajomo". Przez ten czas mocno się zmieniła. Nie tylko schudła, lecz także zapuściła włosy i zrezygnowała z charakterystycznego dla niej irokeza. W mediach społecznościowych chętnie relacjonowała etapy odchudzania.

Magdalena Narożna schudła. Jak?

Swoją przygodę z odchudzaniem zaczęła w zeszłym roku. Jednak przygotowała się do tego, by nawet podczas tras koncertowych nie zrezygnować z nowego stylu życia. Zmieniła nawyki żywieniowe, zaczęła jeść zdrowiej. Kiedyś na Instagramie opisała, jak o siebie zadbać. Z czego przede wszystkim zrezygnowała? "Naucz się żyć w zgodzie ze swoim organizmem. Nawadniaj się, staraj się jeść jak najmniej przetworzonych produktów, postaw na zdrowe jedzenie. Regularność, sen, w moim przypadku aktywność fizyczna. Pamiętajcie, każdy z nas jest inny! Warto zacząć od małych kroków" - dowiadujemy się z jej wpisu. O swojej przemianie opowiedziała też w rozmowie z serwisem Plejada. "Myślę, że najważniejsze jest, aby znaleźć sobie formę ruchu, która sprawia nam przyjemność. Przede wszystkim trzeba być konsekwentnym i robić to regularnie. Super, jeśli dodatkowo postaramy się przypilnować również kwestii żywieniowych" - wyjaśniła piosenkarka i podkreśliła, że jej zdaniem kluczem do sukcesu jest samodyscyplina. Przemiana wokalistki trwała ok. pół roku i do dziś widać efekty. Liderka Pięknych i Młodych odradziła stosowanie głodówek i doradziła obserwatorom, by przed przejściem na nowy styl życia zrobili badania. Zdjęcia Magdy Narożnej z różnych etapów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Te gwiazdy też schudły

Także inne osoby związane z show-biznesem chętnie mówią o swoich sposobach na szczuplejszą sylwetkę.