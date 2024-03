Agata i Piotr Rubikowie na dobre zadomowili się w Stanach Zjednoczonych. Niedawno małżeństwo poinformowało o zakupie wymarzonego lokum w Miami. "Od początku bardzo chcieliśmy kupić ten apartament, który udało nam się wynająć w lipcu. Są takie miejsca, że wchodzisz i od razu czujesz, że to jest to" - pisała na swoim profilu na Instagramie celebrytka. Rubikowie chętnie zapraszają bliskich do nowoczesnego gniazdka w Miami. Ostatnio żona kompozytora pochwaliła się zdjęciami ze swoją mamą. Wybrały się razem na plażę. Internauci ruszyli z komentarzami. Agata Rubik odpowiedziała na jeden z nich. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Agata Rubik pozuje z mamą na plaży. "Doznałam lekkiego szoku"

Jakiś czas temu Agata Rubik opublikowała zdjęcie ze spaceru po plaży w Miami. Towarzyszyła jej mama. "Kolejne zdjęcie będzie w bikini" - zapowiedziała żona kompozytora. Słowa dotrzymała. Niedawno Rubik opublikowała kolejną fotografię z mamą, na której rzeczywiście zapozowały w strojach kąpielowych. "Ostrzegałam! Już tydzień jesteśmy razem i bardzo nam dobrze. Przesyłamy uśmiechy i słoneczko" - napisała. Pod postem zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Mama jak koleżanka", Która to mama, a która to córka?", "Piękna uroda", "Super obie wyglądacie". Jeden z internautów postanowił zapytać o wiek mamy Agaty Rubik. "Niedługo 62" - odpisała celebrytka. Odpowiedź Rubik była dla wielu osób szokująca. "Ale geny", "Doznałam lekkiego szoku", "Co, ile?", "Wygląda bosko, naprawdę pozazdrościć", "Szok" - pisali pod postem. Wy też nie dowierzacie?

Agata Rubik ma dobre relacje z Anetą Glam. "Poznała prawdziwą mnie"

Jakiś czas temu Aneta Glam opowiedziała o swojej znajomości z Agatą Rubik. Jak się okazuje, bardzo dobrze się dogadują. - Poznała prawdziwą mnie i dlatego się do siebie bardzo zbliżyłyśmy. Agata odnajduje się w Miami bardzo dobrze, jest tam dużo osób, które są dla niej przyjazne, tak jak my. Pokazujemy jej Miami z najlepszej strony. Mają dużą rodzinę, są tam dobrze ustawieni, więc nie ma problemu. Mieszkają w bardzo fajnej dzielnicy, więc super im jest - powiedziała "Żona Miami" w rozmowie dla Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Caroline Derpieński nie odpuszcza Agacie Rubik i ją poniża. "Gdyby nie Piotr, byłabyś nikim". Dalej jeszcze gorzej

Agata i Piotr Rubikowie Fot. KAPiF.pl