Jakub Rzeźniczak wraz z Pauliną Nowicką niedawno doczekali się dziecka. Obecnie mężczyzna wraz ze swoją ukochaną z chęcią pokazuje swoją codzienność, szczególnie w kwestii rodzicielstwa. Obserwatorzy nie zawsze są zachwyceni z działań Rzeźniczaka, biorąc pod uwagę jego kontrowersyjne słowa i zachowania. Z tego względu mężczyzna często zmaga się z hejtem. Ostatnio poszło o... zdjęcie z siłowni. Piłkarz od razu zareagował.

Zobacz wideo Tak Rzeźniczak zajmuje się córką

Jakub Rzeźniczak skrytykowany po wstawieniu zdjęcia z siłowni. Odpowiedział na hejt w sieci

Jakub Rzeźniczak niedawno wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcia z siłowni. Fotografie zostały opisane historią drogi piłkarza do wymarzonej sylwetki. Mężczyzna podkreślił, że cieszy się z powrotu do aktywnego trybu życia. Opowiedział o swojej wadze. "Ostatnie dwa miesiące bardzo mało trenowałem, są osoby, które w takim momencie przybierają na wadze, ku mojemu zaskoczeniu moja waga spadła o pięć kilogramów. (...)76,5 kg ważyłem dobre 20 lat temu. Dobrze jest znów wrócić do treningów (...)" - napisał na profilu na Instagramie. Nie każdy był zachwycony. Jedna z obserwatorek pokusiła się o ostry komentarz. "Ale z pana narcyz" - napisała bez wahania. Rzeźniczak nie pozostał jej dłużny.

Rozumiem, że dbanie o swoje ciało i organizm to dla pani bycie narcyzem. Dla mnie to zdrowy tryb życia, dążenie, by stawać się lepszym każdego dnia. Ruch to zdrowie niech pani pamięta

- napisał Rzeźniczak w odpowiedzi na złośliwy komentarz. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jakub Rzeźniczak na temat byłej partnerki. Przyznał się do zdrad

Jakub Rzeźniczak jakiś czas temu wziął udział w wywiadzie u Żurnalisty. Wówczas otworzył się na temat związku z Edytą Zając. Para była razem przez cztery lata. Ich relacja była bardzo burzliwa. Piłkarz wyznał, że przez długi czas zdradzał byłą ukochaną na różnych etapach. Bez wahania przyznał, że jego zachowanie było po prostu złe. Dodał, że obecnie taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie wie jednak, dlaczego kiedyś tak postąpił. - Będąc z Edytą w związku, zdradzałem ją bardzo często. Przed ślubem też. No nigdy w twarz sobie nie powiedzieliśmy, że wie, ale myślę, że wiedziała. To brzmi kuriozalnie, że jesteś z kimś związku i wiesz, że ktoś wie, a po prostu dalej w tym żyjesz. Patrzę z perspektywy czasu, jest to dla mnie niedopuszczalne, co ja robiłem, jak się zachowywałem - zdradził Jakub Rzeźniczak. Po szczegóły ich relacji zapraszamy TUTAJ.