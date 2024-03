Olga Frycz od czasu do czasu pokazuje na Instagramie, jak wygląda jej mieszkanie. Aktorka postawiła na oryginalne projekty, a rozwiązania, jakie wybrała, są bardzo odważne, co niektórzy krytykują. Ostatnio opublikowała nagranie z kuchni, która naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, na co zdecydowała się pani domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkanie Zborowskiej także jest stylowe

Olga Frycz pokazała kuchnię. Jak wygląda?

Olga Frycz w zeszłym roku remontowała nowe mieszkanie. Aktorka pokazała wtedy projekt kuchni, który nie wszystkim się spodobał. "Zdecydowanie nie moje klimaty" - mogliśmy przeczytać pod postem. Teraz Frycz pokazała efekty i nagrała film w tym pomieszczeniu. Jest naprawdę uroczo i faktycznie, nie wszyscy mogliby się w nim dobrze czuć, bo jest niestandardowo. Brakuje górnych szafek, które tak często pojawiają się w polskich domach, a zamiast nich pani domu zamontowała kilka półek w odcieniach różu. Na ścianie ułożono białe kafelki, a meble wykonano z drewna i z jasnej płyty. Jak kiedyś poinformowała aktorka, zlew znalazł się pod oknem. Na jednym z ujęć, które znalazło się na profilu aktorki, widzimy, jak jej córka klęczy na blacie obok niego i wygląda przez okno na świat. Na wyspie zamontowano płytę, bo jak tłumaczyła celebrytka: "żebym gotując, mogła rozmawiać z domownikami i gośćmi". Zdjęcia z tego pomieszczenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mieszkanie Olgi Frycz

A jak wyglądają inne pomieszczenia w mieszkaniu Olgi Frycz? Aktorka wybrała oryginalny styl. Na podłodze ułożona została modna jodełka, ściany są w neutralnym odcieniu. W salonie znalazły się jasne mięsiste kanapy w ciekawym kształcie. Przy stole widzimy krzesła w stylu boho, a pod ścianą jest ustawiona drewniana szafka. Nie brakuje dodatków: stojących lamp czy obrazów. Jest stonowanie, jednocześnie kolorowo, ale nie krzykliwie. Olga Frycz ma w mieszkaniu także wymarzoną szafę, którą zaprojektowano zgodnie z jej potrzebami. "Z miejscem na dużo wieszaków i z pojemnymi szufladami. A w tych szufladach przegródki na różne moje takie takie" - napisała wtedy na Instagramie aktorka. Konstrukcja zajęła całą ścianę, a po zdjęcia także zapraszamy do galerii. Jak wam się podoba styl, jaki wybrała celebrytka?