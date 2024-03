Roksana Węgiel w młodym wieku wkroczyła do show-biznesu i zrobiła oszałamiającą karierę. Wielu fanów zapamiętało ją jako uzdolnioną 12-latkę, która zwyciężyła pierwszą edycję "The Voice Kids" i wygrała dla Polski Eurowizję Junior. Już jako osoba pełnoletnia wokalistka zaczęła zmieniać wizerunek, co wzbudziło kontrowersje u części jej obserwatorów. Stylizacje 19-latki niewątpliwie wywołują sporo emocji. Tym razem piosenkarka opublikowała znacznie odważniejszy kadr.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel zaprezentowała się w bieliźnie. W komentarzach burza. To mało powiedziane

Roksana Węgiel mimo młodego wieku może pochwalić się niesłabnącą karierą, pokaźnym majątkiem i zainteresowaniem mediów. Występuje również w "Tańcu z gwiazdami", a także przygotowuje się do ślubu z narzeczonym. Nie boi się eksperymentować z wizerunkiem. Jako artystka często może sobie pozwolić na więcej, jeżeli chodzi o stylizacje, które na przestrzeni lat stały się znacznie odważniejsze i kobiece.

Tym razem "Roxie" zamieściła na Instagramie fotografię, która przy okazji jest reklamą marki, której wokalistka jakiś czas temu została ambasadorką. Na zdjęciu zapozowała w pościeli, mając na sobie koronkową bieliznę i niedbale narzuconą na siebie koszulę (przypominającą męską). Zdjęcie zrobiono z góry, a Węgiel promiennie uśmiechała się do obiektywu, wyglądając bardzo świeżo i dziewczęco.

Roksana Węgiel pozuje w bieliźnie, a w komentarzach burza

W komentarzach pojawiły się słowa uznania od zachwyconych fanów, którzy podkreślali, że wokalistka wygląda świetnie. Nie zabrakło i mniej pochlebnych opinii. Niektórzy stwierdzili, że takie zdjęcia to "przesada". "Aplikacje ci się chyba pomyliły" - chamsko dorzucił inny internauta. Niemalże natychmiast fani stanęli w obronie Roksany, która nawiązując współpracę z marką, zobowiązała się do wypełniania warunków umowy, czyli np. publikowania zdjęć, reklamując produkt. "Jak kobieta wstawi zdjęcie sylwetki z siłowni, z plaży czy skądkolwiek, to jest burza, ale jak facet wstawi zdjęcie swojej sylwetki, to już problemu nie ma. A sytuacja ta sama" - napisała jedna z internautek. Roksana Węgiel na każdym kroku podkreśla, że nie jest już małą dziewczynką. Nie ukrywa, że zmieniła się na przestrzeni lat, co jest naturalnym procesem. "Wiadomo, że są różne komentarze - przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Więcej zdjęć artystki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.