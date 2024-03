Żona Bartosza Kurka pokazała się w bikini. W komentarzach zawrzało

W ostatnich dniach sporo mówi się o sportowej przyszłości Bartosza Kurka. Siatkarz po czterech latach ma pożegnać się z japońskim klubem Wolfdogs Nagoya. 35-letni sportowiec ma powrócić do Polski. Niewykluczone, że dołączy do drużyny ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Jednak nie tylko to budzi emocje wśród fanów. Zainteresowanie wywołała także żona Bartosza Kurka, która pokazała się w sieci w samym bikini. W komentarzach było wiele emocji.

Żona Bartosza Kurka w bikini na plaży. "Moja ulubiona część Japonii"

Anna Kurek w ostatnim czasie wybrała się na jedną z japońskich plaż. Była to dla niej doskonała okazja, żeby zrobić kilka pamiątkowych fotek. Postanowiła pochwalić się nimi przed obserwatorami na Instagramie. Celebrytka zapozowała w samym bikini. "Moja ulubiona część Japonii. Okinawa" - napisała Anna Kurek. Obserwatorzy polskiej WAG byli wręcz zachwyceni.

Anna Kurek zachwyciła internautów. "Zabijasz nas bardziej słońcem czy ciałem?"

Post Anny Kurek wywołał prawdziwe poruszenie wśród internautów. Obserwatorzy celebrytki zachwycali się nie tylko ujęciami Japonii, ale także wyglądem żony sportowca. "Całkiem ładnie tam", "I teraz pytanie - zabijasz nas bardziej słońcem czy ciałem?", "Cudowny klimat", "Ładne widoki", "Kawał... plaży" - czytamy. Pod kolejnym zdjęciem z plaży także uaktywnili się rozemocjonowani internauci. "Co zdjęcie to piękniejsze. Jak to możliwe?" - dopytywał jeden z komentujących. Wielu fanów celebrytki prosiło także Annę Kurek o nowe vlogi.

Historia znajomości Bartosza Kurka i Anny Kurek. "To była miłość od pierwszego wejrzenia"

Dodajmy, że Bartosz Kurek spotyka się z Anną Kurek od 2016 roku. Wówczas to ona pochwaliła się pierwszym wspólnym, romantycznym kadrem na Instagramie. Połączyła ich miłość do sportu, ponieważ Anna także jest siatkarką. Zaręczyli się dwa lata później. W 2020 roku ogłosili, że są mężem i żoną. "Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw" - pisał Bartosz Kurek w książce "Ludzie ze złota".