Wiktoria Gąsiewska jest dumna ze swojego ciała (i my to lubimy!). Aktorka chętnie nosi dość kuse kreacje, a na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcia, na których odkrywa nieco więcej. Tym razem pozuje w jacuzzi w jednoczęściowym stroju kąpielowym. Jednak post nie spodobał się internautom, którzy dali temu wyraz w komentarzach.

Wiktoria Gąsiewska w stroju kąpielowym. Fani grzmią

Nie da się ukryć, że przy obecnym partnerze rozkwitła. 25-latka w 2022 roku potwierdziła oficjalnie, że związała się z kolegą z planu z serialu "Barwy szczęścia", z Jasperem Sołtysiewiczem. To przy nim czuje się szczęśliwa, czego nie ukrywa. 11 marca gwiazda "Rodzinki.pl" obchodziła urodziny. Z tej okazji zabrała bliskich w Tatry, do jednego z obiektów, który zaproponował jej współpracę. Najwidoczniej dla gości przygotowano też jacuzzi, z którego postanowiła skorzystać Gąsiewska. Na swoim profilu dodała zdjęcia z tego pomieszczenia. Wiktoria pozuje tyłem w jednoczęściowym stroju kąpielowym w odcieniach fioletu. Materiał jest dość mocno wycięty w okolicach dolnej części pleców. Na drugim ujęciu aktorka prezentuje pierścionek, który założyła na środkowy palec, więc raczej nie jest on zaręczynowy. Cały post podpisała tylko jedną emotką - w kształcie serca w kolorze fioletowym. Jakie są reakcje na jej wpis?

Użytkownicy Instagrama zostawili mnóstwo komentarzy. Wielu osobom nie podoba się pierwsze ujęcie, które opublikowała Wiktoria Gąsiewska. "Co autorka miała na myśli?", "Tak obiektywie, bez złośliwości... Ja też nie wiem, jaki jest przekaz" - piszą internauci. Wśród nich pojawili się i tacy, którzy wyrażali swoją opinię bardziej wulgarnie. Ale Wiktoria ma także grono fanów, którzy stanęli w jej obronie. "Czytam komentarze i nie wierzę", "W stroju kąpielowym, a wy macie ból... Super wygląda i ma czym się pochwalić", "Ludzie są wstrętni... Olej ich! Jesteś młoda, piękna i zdolna, zazdroszczą" - wspierają aktorkę inni. Wśród komentujących znalazł się także partner 25-latki. "Patrzę, patrzę i napatrzeć się nie mogę" - zachwyca się Jasper Sołtysiewicz. Zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wiktoria Gąsiewska już wcześniej była atakowana

To nie pierwszy raz, kiedy Wiktoria Gąsiewska spotkała się na swoim profilu z niekulturalnymi komentarzami. W październiku dodała śmiałe zdjęcia, a internauci zaczęli się czepiać. Aktorka wtedy odpisała na jedną z zaczepek. "Może czas się wypowiedzieć?" - wtrącił się użytkownik Instagrama. Gąsiewska odpisała w punkt.