Andrzej Grabowski jest bez wątpienia jednym z najbardziej popularnych aktorów w Polsce. Mimo to stara się nie opowiadać za bardzo o życiu prywatnym. Znacznie więcej niż o jego drugim małżeństwie, które zakończyło się w 2018 roku, jest nadal o pierwszym. Serialowy Ferdek Kiepski był związany z Anną Tomaszewską, która także jest aktorką. Choć byli razem ponad ćwierć wieku, to ich historia niestety nie miała happy endu. Mówi się nawet o zdradzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Grabowski o kulisach swojej pracy

Andrzej Grabowski i jego pierwsza żona. Małżeństwo zakończyło się skandalem

Andrzeja Grabowskiego i Annę Tomaszewską początkowo łączyła przyjaźń. On szybko stracił głowę dla koleżanki ze szkoły teatralnej w Krakowie, ale ona nie widziała w nim kandydata na partnera. Choć później aktorzy wpadali na siebie podczas różnych spektakli, to nic się między nimi nie zmieniało. Dopiero kilka lat później, w 1980 roku, zaiskrzyło. "Lubiliśmy się, ale podczas studiów każdy chodził swoimi drogami. Zaprzyjaźniliśmy się, gdy po latach wróciłam do Krakowa i zaczęłam pracę w Teatrze Słowackiego. Była między nami nić porozumienia, czasami się sobie zwierzaliśmy, ale każdy z nas miał wtedy swoje życie. W którymś momencie nasze poprzednie związki się skończyły i zostaliśmy parą" - wyznała aktorka w rozmowie z magazynem "Wysokie Obcasy. Extra". Dwa lata później zakochani wzięli ślub kościelny, zostali rodzicami. Najpierw pojawiła się Zuzanna, później Katarzyna. Obie poszły w ślady rodziców. Co więcej, pierwsza z nich jest związana z aktorem Pawłem Domagałą. Anna Tomaszewska więcej uwagi zaczęła poświęcać rodzinie niż karierze. "Praca nie była dla mnie najważniejsza. Toczyła się, byłam obsadzana, ale skupiałam się na domu. Bardzo chciałam mieć dzieci" - wyznała aktorka w jednym z wywiadów. Za to popularność Andrzeja Grabowskiego rosła. Wtedy zaczął się koniec ich związku. Aktor przeprowadził się do Warszawy.

Przyszedł czas, że nasze małżeństwo zaczęło się rozpadać. Andrzej praktycznie przestał bywać w domu

- wyznała aktorka w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów. Extra". Tomaszewska nie ukrywała swojej frustracji. Dochodziło do awantur. W pewnym momencie podjęła decyzję o rozstaniu. "Miałam 49 lat i w sposób nieubłagany postanowiłam o siebie zawalczyć. Rozwiedliśmy się" - dodała w tej samej rozmowie Anna Tomaszewska. Małżonkowie rozwiedli się w 2008 roku, plotkowano też, że pojawiła się inna kobieta. Tych doniesień jednak aktorzy nigdy nie potwierdzili. Oboje ułożyli sobie później życie uczuciowe. Andrzej Grabowski od razu związał się z Anitą Kruszewską, Anna Tomaszewska do dziś jest szczęśliwa z komikiem Krzysztofem Piaseckim.

Tomaszewska i Piasecki. W najtrudniejszych chwilach byli dla siebie wsparciem

Rok 2008 był dla Anny Tomaszewskiej i Krzysztofa Piaseckiego (którzy nie byli jeszcze razem) bardzo trudny. Ona się rozwiodła, on stracił syna w wypadku. Początkowo łączyła ich przyjaźń. Dziś darzą się nie tylko szacunkiem, lecz także i miłością, mogą rozmawiać na każdy temat. "Czuję się w tym związku wolna. To jest bezcenne" - wyznała aktorka w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Za to drugie małżeństwo Andrzeja Grabowskiego nie przetrwało. Aktor rozwiódł się w 2018 roku. Zdjęcia aktorów i ich córek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.