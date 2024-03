Joanna Koroniewska zdobyła ogromną rozpoznawalność jako Małgosia w "M jak miłość", a w serialu można było oglądać ją przez kilkanaście lat. Choć z produkcji odeszła już ponad dekadę temu, dziś także cieszy się dużą popularnością - zwłaszcza w internecie. Koroniewska i jej mąż Maciej Dowbor chętnie dzielą się na Instagramie szczegółami prywatnego życia, a ich humorystyczne filmiki rozbawiają fanów do łez.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką babcią jest Katarzyna Dowbor?

Joanna Koroniewska zapozowała w bikini. Ależ ma formę!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kilka lat temu zostali szczęśliwymi właścicielami domu w hiszpańskiej Marbelli. Małżonkowie poświęcili dużo czasu, pracy i energii, aby odnowić posiadłość, a efektami chętnie chwalili się na Instagramie. Aktorka w rozmowie z "Dzień dobry TVN" przyznała, że początkowo zamierzali kupić mieszkanie nad polskim morzem, ale... przerosły ich kwestie finansowe. - Trafiłam tu przypadkowo, bo tak naprawdę chciałam mieć małe mieszkanko nad morzem w Polsce, ale nie było mnie stać. Tutaj było taniej. Przyjechałam raz i zostaliśmy chyba cztery tygodnie dłużej, niż zamierzaliśmy. To był najpiękniejszy czas. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy tej witaminy D tak dużo, że musimy tu być częściej - mówiła. Decyzji raczej nie żałują, a w mediach społecznościowych można podejrzeć kadry wykonane w ich hiszpańskim lokum. Na jednym z nich Koroniewska siedzi na blacie w kuchni ubrana jedynie w bikini i słomkowy kapelusz. To, jak aktorka dba o formę, naprawdę robi wrażenie. Koroniewska może pochwalić się wyrzeźbionym i umięśnionym brzuchem. "Ale super fit sylwetka" - zachwycają się internauci.

Jak Joanna Koroniewska dba o sylwetkę?

Joanna Koroniewska jest ogromną fanką sportu i prowadzi aktywny tryb życia. Aktorka kocha m.in. tenisa, a na korcie często towarzyszy jej mąż. Małżonkowie mają zresztą plan, aby tak spędzić emeryturę. - Dzieci idą na studia, powyjeżdżają z domu, a my z mężem jeździmy sobie na turnieje tenisowe i gramy tak mniej więcej do osiemdziesiątki - mówiła w "Dzień dobry TVN". Joanna Koroniewska opowiadała także, że jakiś czas temu po wielu latach polubiła bieganie, a dziś z chęcią pokonuje nawet długie dystanse. "W podstawówce, była to dla mnie mordęga i szczerze nienawidziłam tego robić! Dopiero po latach zmieniłam swoje myślenie na temat biegania" - pisała na Instagramie.