Tromba i Marcysia tworzyli od 2019 roku naprawdę zgraną parę. Widzowie poznali ich jeszcze za czasów Ekipy Friza. Rozpad grupy nie wpłynął w żaden sposób na relację influencerów. Wręcz przeciwnie, Tromba i Marcysia nadal działali w sieci, a internauci chętnie oglądali ich relacje z podróży, życia zawodowego i prywatnego. Niestety, to oficjalnie koniec wielkiej miłości. Tromba i Marcysia przekazali fanom smutne wieści. Zobaczcie, co napisali. Więcej zdjęć pary znajdziesz w galerii na górze strony.

Tromba i Marysia z Ekipy nie są już parą. Influencer poprosił fanów o jedną rzecz

Rozstania nigdy nie są łatwe, a szczególnie już te ze świata show-biznesu. Influencer dodał na swój profil na Instagramie relację, w której przekazał fanom smutne wieści. "Wspólnie z Marcysią podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To nigdy nie jest łatwe, dlatego prosimy was o uszanowanie naszej prywatności" - zaczął wpis. Później zwrócił się bezpośrednio do byłej partnerki. "Dziękuję ci za te wspólne lata i za to, czego mnie nauczyłaś". Swoją perspektywę przedstawiła również Marcysia. "Kochani, chcemy was poinformować razem z Matim, że nie jesteśmy już razem. Pomimo publicznego związku to, co było między nami, jest dla nas bardzo osobiste. Dlatego prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Decyzję podjęliśmy wspólnie i nie była ona łatwa, ale potrzebna nam obojgu. Tromba, dziękuję za wszystko" - pisała w relacji.

Niedawno Tromba i Marcysia podjęli inną poważną decyzję

Para często mówiła otwarcie o swoich planach na przyszłość. W jednym z filmów przyznała, że na razie nie myślą o dzieciach. Tromba stwierdził, że nie widzi się przez najbliższe lata w roli ojca. Influencerzy zdecydowali się jednak na inny poważny krok, a konkretniej na adopcję kota. "Kochani, oto nowy członek naszej familii" - pisała wtedy na Instagramie dumna Marcysia. Wygląda na to, że rozważania o przyszłości nie mają już większego znaczenia. ZOBACZ TEŻ: Tromba odpowiada na falę krytyki po ostatnim filmie. "Czasy się zmieniły, ludzie już nie reagują dobrze"