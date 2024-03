Jakub Kucner zdobył swego czasu tytuł Mistera Polski. Choć wybory odbyły się w 2017 roku, model zdążył zadomowić się w show-biznesie na dobre. Poszedł w kierunku rozwoju mediów społecznościowych oraz aktorstwa. Zagrał m.in. w "M jak miłość", gdzie ma stałą rolę oraz w "Policjantkach i policjantach". Ostatnio zapragnął jednak czegoś więcej i napisał książkę - "Cena nie gra roli". Już początek jest ciekawy - Kucner napisał we wstępie, że gdy rozkręcał karierę modela dostał propozycję od szejka, który chciał, by Polak był jego mężczyzną do towarzystwa.

Jakub Kucner napisał książkę. Koledzy mieli brać pieniądze za bycie panami do "towarzystwa"

Jakub Kucner z założenia chciał napisać kryminał. Przyznaje jednak, że książka oparta jest na faktach, a opisywane historie dotyczą jego "kolegów-misterów-modeli". Główny bohater książki, Tymon Kopczak, wchodzi w układy show-biznesowe, by rozwikłać zagadkę pewnej śmierci. Dostaje się do agencji modeli Olimp. Tam słyszy szokujące propozycje, z których płynie wniosek, że cena dotarcia do prawdy nie gra roli.

Mieli się spotkać w agencji w specjalnie przygotowanym do tego pokoju, w którym odbywały się wszystkie ważniejsze rozmowy. Pomieszczenie było wyciszone, z zaciemnionymi szybami, odpowiednio wyposażonym barkiem, a także ukrytą kamerą, nagrywającą całe negocjacje. Było to potrzebne na wypadek, gdyby jakiś chłoptaś próbował wykręcić się z umowy i zaczął ściemniać, że nigdy nikomu niczego nie obiecywał. Przynajmniej mieli czarno na białym, że kłamie i że zgodził się na warunki, które mu zaproponowano

- pisze Kucner o swoim bohaterze.

Jakub Kucner zrobił karierę dzięki urodzie. Oto jego tytuły

Jakub Kucner zanim wystartował w wyborach na Mistera Polski, pracował w dziale sprzedaży w jednej z sieci klubów fitness. Później został trenerem personalnym i zagrał epizodyczne role w serialach: "Barwy szczęścia" (w 2013 roku) i "Na sygnale" (w 2016 roku). W 2015 roku dotarł do finału wyborów Mistera Polski. W 2017 roku z kolei zwyciężył, tym samym zyskując tytuł Mistera Polski. W lipcu 2018 roku jako reprezentant naszego kraju zdobył tytuł II wicemistera w konkursie Mister Global w Tajlandii. W grudniu tego samego roku jako reprezentant Polski zdobył tytuł I Wicemistera Supranational 2018 na gali Mister Supranational w Krynicy-Zdroju. Kontynuował też karierę aktorską, grając epizodyczne role w serialach: "Lekarze na start", "Zawsze warto" i "M jak miłość". Więcej zdjęć Jakuba Kucnera znajdziecie w naszej galerii na górze strony.