Celia Krychowiak to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych WAGs w Polsce. Żona Grzegorza Krychowiaka jest rozpoznawalna nie tylko dzięki sławnemu mężowi, ale również za sprawą dużej aktywności w mediach społecznościowych. Celia regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Robi to jednak na swoich własnych zasadach. Na jej koncie pojawiają się treści zarówno o tematyce modowej, jak i lifestyle'owej. Tym razem Celia Krychowiak zamieściła zdjęcia, na których widać, jak teraz wygląda.

Celia Krychowiak pokazała internautom niecodzienne zdjęcia. Robią wrażenie

Na instagramowym koncie Celii Krychowiak zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zdjęć, jakie opublikowała żona znanego piłkarza. Fotografie, którymi podzieliła się z internautami Celia, z pewnością należą do odważnych. Kobieta zapozowała do nich w bikini i pokazała, jak jej sylwetka wygląda naprawdę. Patrząc na ciało Francuzki, nietrudno stwierdzić, że jest ono efektem konsekwentnego i systematycznych ćwiczeń. Nie bez znaczenia jest również dieta. Aby utrzymać takie efekty, z pewnością trzeba mieć silną wolę. To nie pierwsze tego typu zdjęcia na instagramowym koncie Celii.

Grzegorz Krychowiak i Celia są razem od lat. Połączyło ich prawdziwe uczucie

Grzegorz Krychowiak poznał swoją małżonkę zupełnie przypadkiem. Zakochani zobaczyli się po raz pierwszy w sklepie, w którym pracowała Celia. Była wtedy studentką i nie wiodła tak luksusowego życia, jak teraz. Między Francuzką i Polakiem niemal natychmiast zaiskrzyło i śmiało można w tym przypadku powiedzieć o miłości od pierwszego wejrzenia. Niedawno w instagramowej relacji Celii padło pytanie o dzieci. Okazuje się, że parze nie spieszy się do powiększenia rodziny. Wygląda na to, że póki co jest im dobrze we dwójkę. Do hucznego ślubu doszło w romantycznym Paryżu. Uroczysta kolacja miała miejsce w egzotycznym Omanie. Podczas uroczystości nie zabrakło chwil na zdjęcia i czułe gesty. Popularna WAGs już od jakiegoś czasu chętnie chwal się wyrzeźbioną sylwetką.

