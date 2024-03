Dorota Szelągowska lubi podkreślać swoją urodę makijażem. Prezenterka maluje mocniej oczy, a od czasu do czasu używa wyrazistych kolorów szminek. Bardzo często jest porównywana do Marilyn Monroe, także ze względu na fryzurę w jej stylu. Ale 43-latka nie ma też problemów, by pokazywać się w mediach społecznościowych w naturalnej wersji. I to lubimy!

Dorota Szelągowska bez makijażu

Gwiazda programów wnętrzarskich takie zdjęcie udostępniła m.in. w listopadzie. Pozuje na nim w dresie, a z jej oczu bije radość. "Bez makijażu, ale za to z odrostami. Szelągowska po sezonie - zupełnie jak plaża na drugim zdjęciu, choć przypuszczam, że plaża nie jest aż tak szczęśliwa. Ściskam was najmocniej" - napisała wtedy. Bez makijażu wygląda fantastycznie, co możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony. Prezenterka jest kolejnym przykładem na to, że nie trzeba mieć na sobie tony kosmetyków, by zachwycać. Naturalność docenili także obserwatorzy jej konta na Instagramie. "Jak pięknie wyglądasz! Szczęście bije na odległość", "Dorotka nawet bez makijażu jest urocza", "Pięknie. Co tam odrosty, za to jaki błysk w oku" - komplementują internauci.

Szelągowska ma bardzo szczęśliwy i intensywny czas w swoim życiu, także zawodowym, bowiem została jurorką w nowym programie TVN "MasterChef Nastolatki". Prywatnie także wiele się u niej dzieje. Niedawno opublikowała zdjęcia z nowym partnerem, robi kurs na prawo jazdy, a także co jakiś czas lata do Hiszpanii, gdzie ma dom. Zobacz: Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii. Tak go urządziła. Jak przytulnie! Spójrzcie na te lampy.

Gwiazdy pozują bez makijażu

Od jakiegoś czasu gwiazdy coraz chętniej pokazują się bez makijażu, za co jesteśmy im wdzięczni. W naturalnej odsłonie pokazała się na Instagramie np. Ewa Wachowicz, która nagrała film podczas przygotowań do branżowej imprezy. Za to o swojej rutynie pielęgnacyjnej opowiedziała Katarzyna Cichopek, która prowadziła obserwatorki krok po kroku po wszystkich etapach. Więcej zdjęć gwiazd bez makijażu znajdziecie tutaj: Lopez bez makijażu to rzadki widok. A Kim Kardashian? Zdjęcia paparazzi zdradzają, jak wygląda sauté [ZDJĘCIA].